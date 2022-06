FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Salihamidzic geht weiter von Lewandowski-Verbleib aus, Mane sagte anderen Klubs ab

Hasan Salihamidzic geht weiter davon aus, dass Robert Lewandowski in München bleibt und Sadio Mane sagte anderen Klubs ab. Die News zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Sadio Mane sagte anderen Klubs für Wechsel zum FCB ab

(sid) Bayern oder nix! Der Münchner Königstransfer Sadio Mane hat für den deutschen Rekordmeister andere Offerten ausgeschlagen. "Mein Berater sagte mir, dass es auch Anfragen von anderen Klubs gab. Aber für mich hat gleich das Gefühl gestimmt, als Bayern mir den Plan mit mir vorgestellt hat", sagte der 30-Jährige der Bild-Zeitung.

Er habe sich dort "mehr wiedergefunden", ergänzte der Neuzugang vom FC Liverpool. Die Bayern bezahlen bis zu 41 Millionen Euro Ablöse für den senegalesischen Stürmer, der einen Vertrag bis 2025 erhalten wird. Er soll noch am Mittwoch offiziell vorgestellt werden.

Mane betonte, er sei "gleich Feuer und Flamme" für die Bayern gewesen, als er vom Interesse gehört habe: "Ich habe mich dort gleich gesehen. Für mich war es der richtige Verein zur richtigen Zeit. Es ist einer der größten Vereine der Welt und die Mannschaft kämpft immer um alle Titel mit. Für mich war es deswegen eine sehr gute Idee und die richtige Entscheidung, hierherzukommen."

Er wolle "alles dafür tun, damit ich mit meinen Team-Kollegen Titel gewinne", versprach Mane. Vom Finale in der Champions League zu sprechen, das er eben erst mit den Reds von Teammanager Jürgen Klopp gegen Real Madrid verloren hat (0:1), sei allerdings "noch etwas früh, wir haben ja noch nicht mal ein Spiel zusammen gemacht. Wir werden aber alles geben, um ins Finale einzuziehen."

FC Bayern heute: Hasan Salihamidzic bleibt bei klarer Ansage in Richtung Robert Lewandowski

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat erneut seinen Standpunkt untermauert, dass der wechselwillige Robert Lewandowski seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erfüllen werde.

"Unsere Haltung ist in dieser Angelegenheit klar: Robert hat Vertrag bis zum Sommer 2023", so Salihamidzic in der Sport Bild. Mit einem möglichen verbesserten Angebot des FC Barcelona für den polnischen Stürmer beschäftige er sich nicht, betonte der frühere Bayern-Profi weiter: "Ich rechne damit, dass wir Robert am 12. Juli an der Säbener Straße zum Training sehen."

FC Bayern, News heute: Salihamidzic hofft weiter auf Verlängerung von Gnabry

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, hat betont, dass die Verpflichtung von Sadio Mane keineswegs den nahenden Abschied von Serge Gnabry bedeute.

"Mit Serge Gnabry hat der Mane-Transfer gar nichts zu tun", erklärte Salihamidzic in der Sport Bild. "Wir wollen auf jeden Fall die Gespräche mit Serge noch einmal vertiefen, um zu sehen, ob er bereit ist, in dieser Transferperiode zu verlängern."

Gnabrys Vertrag in München läuft 2023 aus, zu einer Verlängerung kam es bis dato nicht. Real Madrid und der FC Arsenal werden immer wieder als mögliche Interessenten für den Nationalspieler gehandelt.