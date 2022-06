FC Bayern will ihn haben, PSG will ihn behalten: So steht es um Ayman Kari

Ayman Kari ist auf dem Zettel des FC Bayern und zweier anderer Bundesligisten. Doch auch PSG will sein Top-Talent unbedingt halten.

Der FC Bayern München ist an Mittelfeld-Talent Ayman Kari von Paris Saint-Germain interessiert und hat mit dem 17-Jährigen in den vergangenen Wochen auch gute Gespräche geführt. In einem wichtigen Punkt sind die Verhandlungen nach Informationen von GOAL und SPOX aber ins Stocken geraten, weshalb sich nun auch wieder andere Klubs Hoffnungen auf Karis Verpflichtung machen dürfen.

Zwei namentlich nicht bekannte Vereine aus der Bundesliga würden den französischen Junioren-Nationalspieler nach Informationen von GOAL und SPOX nämlich auch gerne verpflichten. Sie machen den Bayern nun wieder ernsthafte Konkurrenz im Werben um Karis Verpflichtung.

FC Bayern interessiert: PSG will Ayman Kari halten

Allerdings will PSG eines seiner Top-Talente nicht einfach so ziehen lassen. Die Franzosen hoffen, Karis am 30. Juni auslaufenden Vertrag doch noch verlängern zu können. Laut RMC Sport gibt es auch wieder Gespräche zwischen PSG und Karis Beratern über eine Verlängerung.

Allerdings will der zentrale Mittelfeldspieler für den Fall eines Verbleibs in Paris zugesichert bekommen, bereits mit der ersten Mannschaft trainieren zu dürfen. Ein Wunsch, der den Verantwortlichen von PSG seit Monaten bekannt ist.

Kari wird seit 2017 beim französischen Meister ausgebildet, spielte vergangene Saison für die U19 des Klubs. Unter anderem kam der dreimalige U18-Nationalspieler zu sieben Einsätzen in der UEFA Youth League.