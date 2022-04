Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Villarreal? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Es ist so weit: Für den FC Bayern geht es am Dienstagabend im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Villarreal um alles! Angepfiffen wird die mit Spannung erwartete Partie um 21.00 Uhr vor 67.000 Zuschauern in der restlos ausverkauften Allianz Arena.

Das Hinspiel hätte für die Münchener fast noch deutlicher ins Auge gehen können: Die Spanier ließen zahlreiche vielversprechende Abschlussmöglichkeiten liegen und so verlor man aus Münchener Sicht schmeichelhaft mit 0:1.

Im Rückspiel geht es für die Rot-Weißen um Wiedergutmachung. Werden die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht oder kegelt das "Gelbe U-Boot" die Münchener aus der Königsklasse? Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung zeigt / überträgt.

Champions League live: FC Bayern vs. FC Villarreal - das Rückspiel im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Begegnung FC Bayern vs. FC Villarreal | Rückspiel CL-Viertelfinale Datum Dienstag, 12. April 2022 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort München | Allianz Arena

Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV? So wird das Spiel FC Bayern vs. FC Villarreal im Fernsehen gezeigt!

Die Runde der letzten Acht geht in dieser Woche in die heiße Phase: Die Rückspiele stehen an und der FC Bayern steht unter Druck: Nur durch einen Sieg kann man am Dienstagabend das Ticket für das Semifinale lösen.

Diese Begegnung ist für alle Anhänger:innen, die es in der CL mit deutschen Vereinen halten, ein Muss! Doch wie wird das Spiel am Dienstag LIVE im TV übertragen? Gibt es überhaupt eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es! Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Villarreal wird zur Freude der Fans LIVE übertragen: Zuständig für die Übertragung ist am Dienstag Amazon. Der Streamingriese teilt sich seit dieser Saison die Übertragungsrechte für die Königsklasse mit DAZN.

Das bedeutet jedoch auch, dass das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein wird.

Wer zeigt / überträgt Champions League live im TV und STREAM? So seht Ihr FC Bayern vs. FC Villarreal

Die Topspiele der Champions League am Dienstagabend konnte sich für diese Saison Amazon Prime Video sichern. Die restlichen Spiele der UCL in dieser Saison werden ausschließlich von DAZN übertragen.

Die Übertragung am Dienstagabend auf Prime startet bereits um 20.00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung zur Begegnung.

FC Bayern vs. FC Villarreal: Amazon Prime Video überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Den LIVE-STREAM zur Begegnung könnt Ihr ab 20.00 Uhr auf zahlreichen internetfähigen Devices abrufen. Neben einer stabilen Internetverbindung benötigt Ihr für das Streaming auf Amazon auch den Prime-Kundenstatus. Das kostenpflichtige Abo des Streamingdienstes ist bereits ab einmalig 69,00 Euro (Jahresabo) zu haben. Wenn Ihr Euch nicht gleich ein ganzes Jahr binden möchtet, könnt Ihr Euch auch für das Monatsabo (7,99€ pro Monat) entscheiden.

Als Neukunde ist der erste Monat im Rahmen eines kostenpflichtigen Probemonats sogar gratis.

Den Großteil der Champions League live sehen? Das geht nur auf DAZN!

Wie bereits beschrieben zeigt / überträgt Amazon immer nur das Topspiel am Dienstagabend live und exklusiv. Alle anderen Spiele seht Ihr in dieser Saison nur bei DAZN!

Das Abo beim Ismaninger Streamingdienst kostet in der günstigsten Variante 24,99€ pro Monat (Jahresabo) und bietet den Nutzern ein riesiges Angebot an LIVE-Sport! Neben Wettbewerben wie der Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 hat das "Netflix des Sports" auch Sportarten wie Basketball, Football oder Kampfsport im Angebot.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Villareal live? Die Aufstellungen in der Champions League

An dieser Stelle findet Ihr die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Spielbeginn.

Wer zeigt / überträgt am Dienstag FC Bayern vs. FC Villarreal live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League im Überblick

TV Amazon Prime Video (Smart-TV, TV-Stick, Konsole) LIVE-STREAM Amazon Prime Video LIVE-TICKER GOAL