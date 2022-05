FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Neuer zögert offenbar mit Vertragsverlängerung, Mislintat überrascht mit Kalajdzic-Aussage

Der FC Bayern München heute am Donnerstag, vier Tage nach der Meisterfeier. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 19. Mai.

FC Bayern heute, Gerüchte: Neuer zögert offenbar mit Vertragsverlängerung

Bayern-Kapitän Manuel Neuer zögert einem Bericht des kicker zufolge noch mit seiner Vertragsverlängerung. Der Grund: Angeblich ist der 34-Jährige mit der Laufzeit des neuen Arbeitspapiers unzufrieden, demnach will er seinen Vertrag um zwei Jahre und somit bis 2025 verlängern. Auf der Torwartposition könne er "weniger physisch belastet als die Kollegen im Feld, doch länger spielen", so heißt es im Bericht des kickers.

Die Bayern bieten dem fünfmaligen Welttorhüter jedoch lediglich einen Kontrakt bis 2024 an. Zusätzlich soll für Neuer auch wichtig sein, wie der Kader der Münchner in Zukunft aussieht. Des Weiteren heißt es in dem Bericht, Neuer lege viel Wert darauf, dass Torwarttrainer Toni Tapalovic dem deutschen Rekordmeister erhalten bliebe.

FC Bayern heute, News: Mislintat überrascht mit Kalajdzic-Aussage

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat rechnet mit einem Abgang von Sasa Kalajdzic. Im Gespräch mit der Sport Bild kam er auf den Mittelstürmer zu sprechen und sagte: "Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht".

Zuletzt wurde den Bayern das Interesse an dem österreichischen Nationalspieler nachgesagt, in den vergangenen Tagen sollen sogar schon erste Gespräche mit dem Berater Kalajdzics aufgenommen worden sein. Mislintat traut dem 24-Jährigen den Schritt zu einem Top-Klub zu. "Natürlich" habe Kalajdzic das Zeug, um sich bei Spitzenvereinen durchzusetzen. Und weiter sagte er: "Sasa hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt."

Bayern München heute, News - Süle verteidigt Fehlen im Wolfsburg-Kader: "Wurden Dinge behauptet, die einfach nicht passten"

Bayern-Verteidiger Niklas Süle hat seine Entscheidung, dem FCB-Kader für das abschließende Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht anzugehören, verteidigt. Außerdem erklärte er seinen Wechsel zum BVB.

"Es sind Dinge über mich behauptet worden, die einfach nicht passten", erklärte der 26-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild. So sei der Verzicht auf den Kaderplatz keine egoistische Entscheidung seinerseits gewesen.

Vielmehr habe ihm Trainer Julian Nagelsmann zwei Tage vor der Partie mitgeteilt, dass er "junge Spieler, die in der kommenden Saison bei Bayern sind, belohnen" und ihnen "den Vortritt lassen" will. "Für mich sei daher kein Platz im Kader. Das habe ich hingenommen und akzeptiert, weil ich Verständnis für die Entscheidung hatte", sagte Süle.

Als sich dann am Freitag kurzfristig Marcel Sabitzer verletzte, hätte Süle doch noch mitkommen können, "wenn ich wollte. Aber es sei auch okay, falls nicht. Das war die Geschichte." Letztlich entschied sich der Innenverteidiger dann gegen einen Einsatz. Von seinem Trainer habe er anschließend Rückendeckung bekommen.

Nagelsmann habe "vor der gesamten Mannschaft gesagt, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass es ihm leidtue, was aus dieser Geschichte nun mit mir gemacht werde. Alle aus der Mannschaft und dem Team drumherum wissen, dass ich sie nie im Stich gelassen hätte", verteidigte sich Süle.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den deutschen Nationalspieler am Rande der Meisterfeierlichkeiten in München noch für sein Fehlen in Wolfsburg kritisiert. "Ich fand diese Aktion katastrophal", wetterte Hoeneß.