FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Hainer schließt Mega-Transfer nicht aus, Barca-Präsident spricht über Lewandowski-Wechsel

Der FC Bayern München heute am Mittwoch, drei Tage nach der Meisterfeier. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 18. Mai.

FCB heute, News: Hainer schließt Mega-Transfer nicht aus

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat klargestellt, dass sein Klub im Sommer bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, wenn die Situation dies erfordert.

"Natürlich würden wir unter den richtigen Umständen auch große Investitionen genehmigen", sagte er in der SZ über einen möglichen Mega-Transfer.

Dabei erläuterte er aber auch, dass nur bei der absoluten Notwendigkeit derart viel Geld ausgegeben werde. "Transfers für die Galerie haben wir noch nie gemacht", verdeutlichte er.

Im Falle eines Abgangs von Stürmer Robert Lewandowski könnten die Bayern gezwungen sein, für einen Nachfolger viel Geld auf den Tisch zu legen.

FCB heute, News: Laporta nennt Lewandowski-Transfer "nicht einfach"

Barcelona-Präsident Joan Laporta hat bei Radio Catalunya über eine mögliche Verpflichtung von Robert Lewandowski vom FC Bayern München gesprochen. "Der Verein arbeitet daran, dass die Mannschaft nächstes Jahr so gut wie möglich ist", sagte er, als er auf den Stürmer angesprochen wurde.

"Das ist nicht einfach. Wir kommen aus einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation", fügte er hinzu.

Lewandowski hatte dem FC Bayern zuletzt mitgeteilt, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag in München nicht verlängern will. Am liebsten möchte der Pole den Klub in diesem Sommer verlassen.

Laporta zeigte sich optimistisch, dass sein Verein dann auf dem Transfermarkt zuschlagen kann: "Wenn es uns gelingt, die Finanzen des Vereins zu sanieren, können alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden", meinte er.

FCB heute, News: Lewandowski nur Zweiter bei Bundesliga-Wahl

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat bei der Wahl zum Bundesliga-Spieler des Jahres erneut nur den zweiten Platz belegt. Leipzigs Christopher Nkunku sicherte sich bei der Abstimmung den Titel.

Bei der Wahl dürfen die Fans (40 Prozent der Stimmen), die Kapitäne der Klubs (30 Prozent) und Experten (30 Prozent) abstimmen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Lewandowski dem Dortmunder Stürmer Erling Haaland den Vortritt lassen müssen - obwohl der Pole mit 41 Saisontreffern einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hatte.