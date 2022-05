Der FC Bayern München heute am Sonntag, dem Tag der Meisterfeier. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 15. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Joao Felix offenbar im FCB-Fokus

Laut der spanischen Marca haben die Bayern Joao Felix als möglichen Lewandowski-Nachfolger ins Visier genommen. Demnach wird der Portugiese neben Sebastien Haller und Sadio Mane beim deutschen Rekordmeister diskutiert.

Der 22-Jährige steht noch bis 2026 bei Atletico Madrid unter Vertrag, sein Marktwert liegt aktuell bei 70 Millionen Euro. Bei seinem Wechsel von Benfica zu den Rojiblancos kostete der Angreifer 127 Millionen Euro Ablöse.

Am gestrigen Samstag bestätigte Robert Lewandowski, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Münchnern nicht verlängern wird.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Dembele?

Wildert der FC Bayern bei Lewandowskis Wunschziel in Barcelona? Wie Sky Sport UK berichtet, ist Ousmane Dembele ein Thema an der Säbener Straße. Dem Vernehmen nach haben die Bayern bereits Kontakt mit der Spielerseite aufgenommen.

Weiter heißt es, dass die Bayern viel in den Stürmer investieren wollen und gar bereit wären, eine Klausel in seinen Vertrag aufzunehmen, die bei einem Gewinn des Ballon d'Or greifen würde. In den vergangenen Wochen machten Meldungen die Runde, nach denen die Vertragsgespräche zwischen dem FC Barcelona und Dembele nur stockend verlaufen, da sich der Klub das Gehalt des Franzosen nicht leisten kann.

Der Vertrag des ehemaligen Dortmunders läuft im Sommer aus, er wäre ablösefrei zu haben.

FC Bayern, News: Niklas Süle wollte gegen Wolfsburg nicht spielen

Niklas Süle hat freiwillig auf die Reise zum Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg verzichtet. Dies bestätigte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz. Am Abend verzichtete er dann auch auf seinen Auftritt bei einem Fan-Fest in München.

Süle fehlte beim 2:2 des FC Bayern zum Saisonabschluss in Wolfsburg im Kader der Münchener. Es war eine Entscheidung des Innenverteidigers. "Wir hatten eigentlich geplant, den Kader komplett zu machen und Spieler mitzunehmen, die auch nächste Saison noch da sind", erklärte Nagelsmann in Wolfsburg. Aber dann verletzte sich Marcel Sabitzer, der eigentlich für die Reise in den Norden eingeplant war: "Bei Sabi war es dann so, dass er im Abschlusstraining muskuläre Probleme hatte und wir mussten ihn dann zuhause lassen."

Als Alternative kam dann Süle in Frage, doch der war vom Kopf her nicht zu einem Einsatz in der Lage, wie Nagelsmann bestätigte: "Niki war im Abschlusstraining von seiner Gefühlslage nicht so weit. Ich habe ihn gefragt, ob er mit nach Wolfsburg will. Er hat gesagt: 'Eher nicht', weil er sich nicht darauf vorbereitet hatte. Deswegen haben wir ihn dann zuhause gelassen. Es hat keinen extrem tieferen Grund, dass er nicht dabei war." Beim Fan-Fest am Abend in München verzichtete Süle dann auch auf einen Auftritt auf der Bühne, obwohl der Abwehrspieler bei der internen Party auf dem Nockherberg vor Ort war.

FC Bayern, News: Lewandowski zum siebten Mal Bundesliga-Torschützenkönig

Weltfußballer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat sich mit 35 Toren zum siebten Mal die Krone als Torschützenkönig der Bundesliga aufgesetzt. Der polnische Stürmerstar, der möglicherweise die Bayern am Saisonende verlassen wird, war beim 2:2 beim VfL Wolfsburg einmal erfolgreich. Der Ex-Dortmunder holte zum fünften Mal in Folge die Torjägerkanone im deutschen Fußball-Oberhaus.

Lewandowski verwies den Leverkusener Patrick Schick (24) und den norwegischen Stürmerstar Erling Haaland (22) von Borussia Dortmund auf die weiteren Ränge. Der Skandinavier wird den BVB am Saisonende in Richtung Manchester City verlassen. Treffsicherster deutscher Akteur in der Saison 2021/22 war Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern, der 14-mal einnetzte.