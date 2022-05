FC Bayern, Meisterfeier: Uhrzeit, TV-Übertragung, LIVE-STREAM

Am heutigen Sonntag, 15. Mai, feiert der FC Bayern München gemeinsam mit seinem Fans den Gewinn der zehnten Meisterschaft in Serie.

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren eine große Sause wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht möglich war, ist heute wieder der Münchner Marienplatz Schauplatz der Titel-Feier. Die Vorfreude der Fans und der Spieler darauf ist riesengroß.

Der FC Bayern München lädt ein zur großen Meisterfeier. GOAL zeigt Euch, wann diese genau beginnen wird und auch, wo Ihr sie Live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Bayern, Meisterfeier: Uhrzeit

Offizieller Beginn der heutigen Meisterfeier auf dem Marienplatz ist um 12.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt werden die wartenden Fans musikalisch auf die Party eingestimmt.

Die Mannschaft des FC Bayern München macht sich dann gegen 13 Uhr mit dem Teambus von der Säbener Straße aus auf dem Weg in die Münchner Innenstadt. Am Rathaus angekommen - erwartungsgemäß gegen 13.30 Uhr - werden die Spieler und die weiteren Offiziellen des FC Bayern dann von Oberbürgermeister Dieter Reiter empfangen.

ALLE INFOS - So könnt ihr die Meisterfeier auf dem Marienplatz LIVE verfolgen. 📺📻🗒️



👉 https://t.co/r1y0QXiAqL#MiaSanMeister — FC Bayern München (@FCBayern) May 11, 2022

Im Anschluss daran geht es für den Serienmeister hinaus auf den Rathausbalkon, um dann mit den Anhängern zu feiern und auch noch einmal die Meisterschale zu präsentieren.

FC Bayern, Meisterfeier: TV-Übertragung, LIVE-STREAM

Spiele des FC Bayern München im Free-TV oder einem kostenlosen LIVE-STREAM - sei es in der Bundesliga, Champions League oder dem DFB-Pokal - waren in der Saison 2021/22 Mangelware.

Wer heute bei der Meisterfeier nicht live vor Ort in München dabei sein kann, der kann alles live im frei empfangbaren Fernsehen oder im LIVE-STREAM verfolgen - und das, ohne dafür im voraus ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen. Wer genau für die Übertragung zuständig ist, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

FC Bayern, Meisterfeier: TV-Übertragung

Für die Übertragung der Meisterfeier des FC Bayern im Free-TV ist heute der Bayerische Rundfunk (BR) verantwortlich. Auf dem 3. Programm, dieses ist in der Regel in ganz Deutschland im linearen Fernsehen zu empfangen, beginnt die Live-Übertragung im Rahmen der Sendung "Blickpunkt Sport live" um 13.15 Uhr.

Als Moderator ist Markus Othmer im Einsatz, als Kommentator Bernd Schmelzer.

FC Bayern, Meisterfeier: LIVE-STREAM

Der BR zeigt die Meisterfeier des FC Bayern parallel zu seiner Live-Übertragung im Free-TV auch in einem kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen könnt Ihr in der BR-Mediathek abrufen - und auch via App "BR Mediathek" auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Auch auf den Kanälen des FC Bayern gibt es die Meisterfeier im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen. Dieser startet um 12.45 Uhr auf fcbayern.com, Facebook und YouTube.

Überall dort könnt Ihr das Team des FC Bayern auf der Fahrt und in den Innenräumen des Rathauses und selbstverständlich auch die Feier auf dem Balkon live verfolgen. Als Gast-Kommentator ist während der gesamten Übertragung Bayern-Legende Claudio Pizarro dabei.