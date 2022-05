FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Spekulationen um Maripan, Messi-Vergleich für Lewandowski

Der FC Bayern München heute am Freitag, knapp eine Woche nach dem Ende der Saison in der Bundesliga. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 20. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Guillermo Maripan soll ein Kandidat sein

Bei den Verantwortlichen des FC Bayern München wird eine Verpflichtung von Abwehrspieler Guillermo Maripan diskutiert. Dies berichtet die tz. Demnach sei der Name des 28 Jahre alten Chilenen von der AS Monaco an der Säbener Straße gefallen, als es um mögliche Verstärkungen für die kommende Spielzeit ging.

Maripan ist in der Innenverteidigung zuhause. Hier verlieren die Roten Niklas Süle ablösefrei. Noch ist nicht klar, ob sie einen direkten Ersatz verpflichten, oder Benjamin Pavard dauerhaft von der rechten Abwehrseite ins Zentrum beordern.

Getty

Maripan gilt als kompromissloser Zweikämpfer. Er spielt seit 2019 für Monaco, damals kam er für 19 Millionen Euro Ablöse von Deportivo Alaves. Der Vertrag des chilenischen Nationalspielers im Fürstentum läuft noch bis 2024. Als mögliche Ablöse nennt die tz einen betrag von 15 Millionen Euro.

FC Bayern, News: Warnender Messi-Vergleich für Lewandowski

Andrzej Juskowiak war einst nicht nur ein erfolgreicher Stürmer in der Bundesliga, sondern er gilt auch als Förderer von Robert Lewandowski bei Lech Posen. Er kennt den Bayern-Angreifer also in- und auswendig und die Sport Bild hat Juskowiak um seine Meinung zur Causa Lewandowski gebeten.

Auch wenn er es "geahnt" hat, dass sein ehemaliger Schützling gehen will, sieht er auch mögliche Probleme: "Ich kann mir gut vorstellen, dass Robert zu Barca geht. Aber es wäre auch ein Risiko. Die Frage ist, ob er in der spanischen Liga so gut zurecht kommt wie in der Bundesliga. Der Messi-Wechsel nach Frankreich zu PSG im vergangenen Sommer ist ein abschreckendes Beispiel für Lewandowski. In Barcelona war das Spiel auf Messi zugeschnitten, er hatte Mitspieler, die ihn perfekt in Szene setzten, hat viele Tore gemacht. In Paris kommt er nicht so gut zurecht und sein Image leidet."

FC Bayern, Gerücht: Marc Roca strebt wohl Transfer an

Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache: Marc Roca brachte es beim FC Bayern in zwei Spielzeiten auf genau 15 Bundesliga-Spiele und das sind keine 90-Minuten-Auftritte gewesen. Dazu kommen sechs Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal für den 25-Jährigen. Man kann Roca durchaus in die Kategorie "Fehleinkauf" verbuchen, auch wenn der Spanier intern große Wertschätzung genießt.

Aber diese reicht nicht, um an Joshua Kimmich, Leon Goretzka und selbst an Corentin Tolisso oder im Notfall Jamal Musiala vorbeizukommen. Die Bayern haben keine Anstalten gemacht, Roca loswerden zu wollen, aber der Spieler denkt nun anders. Laut kicker will er wechseln.

Konkrete Anfragen liegen noch nicht vor, was aber aktuell noch relativ normal ist, weil sich auf dem internationalen Transfermarkt ohnehin kaum etwas tut. Für Roca soll es dann kein Wechsel auf Probe mit einer Leihe werden, sondern ein Verkauf.