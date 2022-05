FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Spekulationen um Kalajdzic-Transfer, Hainer-Machtwort bei Lewandowski

Der FC Bayern München heute am Samstag, dem Tag des letzten Bundesligaspiels der Saison. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 14. Mai.

FC Bayern, News: Hainer schließt Lewandowski-Verkauf aus

In der Causa Robert Lewandowski hat Bayern-Präsident Herbert Hainer ein Machtwort gesprochen und einen vorzeitigen Verkauf im Sommer ausgeschlossen. "Robert Lewandowski hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Und den wird er erfüllen", sagte Hainer gegenüber tz und Münchner Merkur.

Lewandowski hat sich dem Vernehmen nach längst für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden, allerdings werden die Bayern ihren Topstürmer nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Rund 40 Millionen Euro wollen die Bayern wohl als Ablösesumme sehen.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Kalajdzic?

Wildert der FC Bayern auf der Suche nach einem Lewandowski-Nachfolger in der Bundesliga? Wie die Bild berichtet, nahmen die Verantwortlichen des Rekordmeisters Kontakt mit Berater Sascha Empacher auf, der Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart vertritt.

Kalajdzic gilt bei den Schwaben als Verkaufskandidat, vor allem für den Fall, dass der Klassenerhalt nicht gelingt. Der 24 Jahre alte Österreicher ist mit fünf Saisontoren der beste Liga-Torschütze des Klubs. Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch.

FC Bayern, News: Zweite Mannschaft verpasst Aufstieg

Für die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga geplatzt. In der Regionalliga Bayern hätte das Team von Martin Demichelis am Freitagabend gegen Wacker Burghausen einen Sieg gebraucht, verlor stattdessen aber deutlich mit 0:4 (0:1).

Durch die Niederlage ist der Rückstand auf Spitzenreiter Bayreuth nicht mehr aufzuholen. Bei noch einem verbleibenden Spiel stehen die Münchner fünf Punkte hinter der Spielvereinigung, die zudem noch zwei Partien offen haben. Nur der Erstplatzierte steigt auf.

FC Bayern, Gerücht: Für Lewandowski zählt nur Barcelona

Bayerns wechselwilliger Stürmer Robert Lewandowski hat sich auf einen Transfer zum FC Barcelona festgelegt. Wie Sport1 berichtet, gebe es für Lewandowski keinen Plan B, obwohl auch Teams aus der Premier League und Paris Saint-Germain von Interesse sein könnten.

Laut des Berichts will Barca beim FC Bayern ein offizielles Angebot abgeben, falls dieser den Torjäger doch vor Ende seines bis 2023 laufenden Vertrags gehen lassen will.

