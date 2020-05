FC Bayern München bereitet angeblich erhöhtes Angebot für Leroy Sane von Manchester City vor

Manchester City zeigt sich bei Leroy Sane aktuell noch nicht gesprächsbereit. Deshalb will der FC Bayern angeblich sein Angebot erhöhen.

Der Transferpoker um Leroy Sane geht in die nächste Phase, denn der bereitet angeblich ein höheres Angebot für den deutschen Flügelflitzer vor. Das berichtet der britische Telegraph. Demnach seien die Münchner bereit, rund 65 Millionen Euro für Sane zu zahlen - obwohl dessen Vertrag bei den Citizens bereits 2021 ausläuft.

Diese Summe wäre deutlich mehr als die zuletzt gehandelten 40 Millionen Euro. Die Sport Bild hatte berichtet, dass der FCB hoffe, die Ablösesumme auf diesen Betrag drücken zu können, nach Informationen des Telegraph würde Manchester ein solches Angebot aber definitiv ablehnen.

Sane möchte angeblich gerne nach zurück

Dies deckt sich mit Informationen von Goal und SPOX, wonach die Engländer nicht darin interessiert seien, Sane um jeden Preis ziehen zu lassen. Stattdessen würden es die Citizens notfalls auch in Kauf nehmen, Sane noch ein Jahr zu behalten und ihn dann 2021 ablösefrei abzugeben.

Zuletzt erklärte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, dass er aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Verletzungshistorie des Nationalspielers mit einer geringeren Ablösesumme rechne: "Wenn das klappen sollte, dann sind die Preise sicherlich andere als noch vor einem Jahr, weil er da ja noch zwei Jahre Vertrag und noch keinen Kreuzbandriss hatte", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Außerdem berichtete The Athletic, dass Sane unbedingt einen Wechsel nach Deutschland anstrebe, damit seine im September 2018 geborene Tochter Rio Stella in seinem Heimatland aufwachsen könne. Dies habe er Freunden versichert und gehe deshalb stark von einem Wechsel in der kommenden Transferperiode aus.

Sane wechselte 2016 für rund 52 Millionen Euro vom nach Manchester. Bevor ihn im vergangenen Sommer ein Kreuzbandriss monatelang außer Gefecht setzte - im März feierte er sein Comeback für die U23 des amtierenden englischen Meisters -, erzielte er in 134 Pflichtspielen 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor.