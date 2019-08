FC Bayern München vs. Hertha BSC live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im LIVESTREAM mit dem DAZN-Gratismonat

FC Bayern München vs. Hertha BSC zum Bundesliga-Auftakt. Goal informiert Euch über den LIVESTREAM bei DAZN, der das Duell gratis überträgt.

Mit dem insgesamt 76 Duell beider Mannschaften eröffnen der FC Bayern München und Hertha BSC die 57. Bundesliga-Saison. Das Auftaktspiel steigt am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Sieben Jahre, sieben Titel. Der dominiert die und sicherte sich in der vergangenen Saison bereits den siebten Deutschen Meistertitel in Folge. Dabei war es dank des spannenden Titelkampfes an der Spitzen zwischen den Bayern und Borussia Dortmund besonders eng. Erst am letzten Spieltag konnte der FC Bayern den Gewinn der Meisterschale bejubeln.

Wird es in diesem Jahr ähnlich eng? Grund für die Spannung war vor allem die Herbstkrise der Bayern, aufgrund dieser der BVB zwischenzeitlich neun Punkte davonziehen konnte. Bemerkenswert dabei ist aber auch die Aufholjagd der Münchner. Die Herbstkrise konnte im Übrigen auch nutzen und das Hinspiel im Olympiastadion mit 2:0 gegen den FCB gewinnen.

Am Freitag duellieren sich nun der FC Bayern München und Hertha BSC. Die gute Nachricht: Ihr könnt den Bundesliga-Auftakt heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Goal verrät Euch, wie Ihr gratis dabei sein könnt, wenn in der Allianz Arena die Bundesliga-Saison eröffnet wird.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Bundesliga heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen

Die Sommerpause ist vorbei, das lange Warten hat endlich ein Ende. Die Bundesliga geht wieder los! Neben vielen neuen Spielern, neuen Trainer und neuen Trikots gibt es in dieser Saison eine weitere große Neuerung: DAZN überträgt die Bundesliga! DAZN zeigt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVESTREAM im Internet - und Ihr könnt gratis dabei sein.

DAZN hat das perfekte Angebot für alle Fußballfans, die noch nicht im Besitz eines Abonnements beim Streamingdienst sind. Jeder Neukunde kann die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang kostenlos testen. Wie geht das? Sichert Euch einfach einen Gratismonat!

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Hier gibt's den Gratismonat!

Mit wenigen Klicks zum kostenlosen LIVESTREAM zu FC Bayern München vs. Hertha BSC - es ist so einfach! Sichert Ihr Euch jetzt einen Gratismonat, erlebt Ihr den Bundesliga-Auftakt am Freitag sowie die ersten Spieltag live und kostenlos bei DAZN. Seit dieser Saison zeigt / überträgt der Streamingdienst zahlreiche Bundesliga-Spiele im LIVESTREAM. Welche das konkret sind, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Klickt auf den obigen Link. Registriert Euch bei DAZN. Schließt einen kostenlosen Probemonat ab. Und schon kann es losgehen. Euch stehen bei DAZN alle Türen zur gesamten Sportwelt offen: Die Bundesliga, die Highlights der 2. Bundesliga, die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr - die Champions League und Europa League nicht zu vergessen. Dazu die NBA, NFL, NHL sowie zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events imm LIVESTREAM. Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball und Spitzensport pur!

Zurück zu FC Bayern München vs. Hertha BSC: Das Duell zum Bundesliga-Auftakt läuft in voller Länge im LIVESTREAM bei DAZN. Bereits um 20 Uhr startet der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung. Rollt in der Allianz Arena ab 20.30 Uhr der Ball, seid Ihr live dabei.

Euer DAZN-Team für Bayern München vs. Hertha BSC:

Ihr wollt die Legende am Mikrofon? Ihr bekommt die Legende am Mikrofon! Kultkommentator Fritz von Thurn und Taxis gibt sich noch einmal die Ehre und kommentiert den Bundesliga-Auftakt an der Seite von Uli Hebel. Den Legenden-Kommentar bekommt Ihr auf einer separat wählbaren Tonspur.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Was kostet ein DAZN-Abo?

Hat Euch der Gratismonat überzeugt? Dann stehen Euch zwei Bezahlmodelle zur Verfügung:

Das Monatsabo: Vier Wochen DAZN bekommt Ihr für 11,99 Euro . Der Betrag wird Euch monatlich abgebucht. Falls Ihr eine Auszeit von DAZN braucht, könnt Ihr das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Vier Wochen DAZN bekommt Ihr für . Der Betrag wird Euch abgebucht. Falls Ihr eine Auszeit von DAZN braucht, könnt Ihr das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Ihr wisst, dass Ihr DAZN sowieso die ganze Saison über nutzen wollt, weil das LIVESTREAM-Angebot einfach unschlagbar ist? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro .

Ihr wisst, dass Ihr DAZN sowieso die ganze Saison über nutzen wollt, weil das LIVESTREAM-Angebot einfach unschlagbar ist? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für . Euer Ersparnis: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum monatlichen Abo insgesamt 24 Euro im Jahr.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Die App von DAZN

Ihr wisst dank des obigen Abschnitts, dass DAZN FC Bayern München vs. Hertha BSC heute Abend kostenlos im LIVESTREAM zeigt / überträgt - und mit dem Gratismonat kann jeder Fußballfan live dabei sein.

Nur noch eine Frage bleibt offen: Auf welchen Geräten ist der Streamingdienst verfügbar? Ihr bekommt die Antwort in den folgenden Zeilen.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Euch bleibt es überlassen, auf welchen Geräten Ihr DAZN und heute Abend den LIVESTREAM zu Bayern München vs. Hertha BSC nutzt. Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Playstation4? Ganz egal. DAZN ist auf nahezu allen technischen Geräten verfügbar.

Einzige technische Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. Voraussetzung erfüllt? Dann findet Ihr DAZN auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de. Für die mobilen Geräte ist DAZN als kostenlose App verfügbar. Schaut im App-Store Eurer Wahl vorbei und ladet Euch die App des Streamingdienstes gratis herunter:

Bundesliga - FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die letzten Duelle

DATUM WETTBEWERB SPIEL (ERGEBNIS) 23.02.2019 Bundesliga FC Bayer München vs. Hertha BSC (1:0) 06.02.2019 Hertha BSC vs. FC Bayern München (2:3 n.V.) 28.09.2019 Bundesliga Hertha BSC vs. FC Bayern München (2:0) 24.02.2018 Bundesliga FC Bayern München vs. Hertha BSC (0:0) 01.10.2017 Bundesliga Hertha BSC vs. FC Bayern München (2:2) 18.02.2017 Bundesliga Hertha BSC vs. FC Bayern München (1:1)

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Bilanz