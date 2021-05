FC Bayern München vs. Gladbach live: Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach zum Spitzenspiel. Goal begleitet das ganze Spiel heute im LIVE-TICKER.

Nachdem die Bundesliga am letzten Wochenende spielfrei blieb, treten heute der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zum Samstagabend-Topspiel um 18.30 Uhr an. Dabei stet

Im Hinspiel musste sich der FC Bayern im Borussia Park geschlagen geben , heute will das Team von Hansi Flick Revanche. Deutscher Meister ist man nach dem 3:2-Sieg des BVB gegen Leipzig heute Nachmittag bereits.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach gibt es heute im TV, LIVE-STREAM und auch im LIVE-STREAM zu sehen . Hier könnt Ihr das Spiel in diesem Artikel live mitverfolgen.

FC Bayern München vs. Gladbach 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski Aufstellung BMG Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria - Lazaro, Hofmann, Thuram - Embolo Gelbe Karten -

FC Bayern München vs. Gladbach im LIVE-TICKER: 1. Halbzeit läuft

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler, an den Seitenlinien stehen Christian Gittelmann und Marcel Unger. Vierter Offizieller ist Florian Badstübner. Video-Assistent ist heute Tobias Welz.

vor Beginn | Spielerisch läuft es nach einer harten Niederlagenserie bei den heutigen Gästen wieder besser, es gab nur eine Niederlage in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen. Marco Rose gibt sich vor dem Duell in München daher auch kämpferisch: "Mit dem Spiel zufrieden sind wir nur, wenn auch das Ergebnis stimmt. Davor steht aber natürlich auch immer eine Leistung, und die muss in München passen. Es wird eine große Herausforderung dort zu spielen, vor allem weil die Bayern die Möglichkeit haben, zuhause Meister zu werden. In der Bundesliga-Pause haben wir uns das Hinspiel, das wir 3:2 gewonnen haben, nochmal angeschaut und festgestellt, dass wir in den ersten 25 Minuten zu passiv waren, und nicht die Überzeugung und die Intensität an den Tag gelegt haben, die es braucht, um gegen München bestehen zu können."

vor Beginn | Die Gladbacher dagegen liegen vier Zähler hinter der womöglich sicheren Europa-League-Qualifikation, wobei auch der derzeit siebte Rang für die Qualifikation reichen sollte. Dennoch will Marco Rose seine letzte Saison an der Gladbacher Seitenlinie mit einer sehr guten Platzierung beenden, mit einem Sieg könnte der Rückstand auf Bayer Leverkusen auf einen Zähler reduziert werden.

vor Beginn | Die Bayern haben nach der 1:2-Niederlage in Mainz etwas gutzumachen, auch Robert Lewandowski will mit vier Treffern in den verbleibenden drei Spielen noch den Tor-Rekord von Gerd Müller einstellen. Die Münchner haben nicht mehr viel Druck Hansi Flick fordert vor dem Spiel dennoch Konzentration: "Wir stellen uns nicht die Frage, wie viele Punkte wir noch brauchen, sondern wie viele noch zu holen sind - und die wollen wir holen. Das ist der Unterschied bei Bayern München zu anderen Vereinen. Deswegen spielen die Spieler hier."

vor Beginn | Für die Münchner trudelt eine am Ende enttäuschende Saison aus. War die Mannschaft von Hansi Flick noch mit Ambitionen auf die Triple-Verteidigung gestartet, wird die Meisterschaft der einzige Titel in dieser Saison bleiben, sofern die Münchner im Endspurt nicht noch kapital stolpern. Dennoch: Das Verhältnis zwischen Trainer und Kaderplaner Hasan Salihamidzic ist zerrüttet, Flick bat um die Auflösung seines Vertrages. Rosig ist die Stimmung in der bayrischen Landeshauptstadt definitiv nicht.

vor Beginn | Marco Rose tauscht nach dem 5:0 gegen Arminia Bielefeld damit auf nur einer Position: Wolf wird im Offensivzentrum durch Hofmann ersetzt.

vor Beginn | Die Gladbacher starten folgendermaßen: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lazaro, Zakaria, Neuhaus, Lainer - Hofmann - Thuram, Embolo.

vor Beginn | Hansi Flick tauscht damit zweimal nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05: Sane wird auf der rechten Außenbahn durch Musiala ersetzt, zudem beginnt im Defensivzentrum Hernandez für Goretzka,

vor Beginn | Die Bayern beginnen so: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Alaba, Kimmich - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski.

vor Beginn | Die 31. Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist für die Bayern Realität, es ist durch die Leipziger Niederlage am Nachmittag gleichzeitig die neunte in Folge und die 16. seit der Jahrtausendwende. Auf gehts ins Meisterstück gegen Gladbach!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 32. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria - Lazaro, Hofmann, Thuram - Embolo

FC Bayern München vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Bilanz vor der Partie heute

116 Duelle 55 Siege für den FC Bayern München 35 Unentschieden 26 Siege für Borussia Mönchengladbach

219:144 Tore

FC Bayern München vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Erst die Rekord-Meisterschaft, dann der "ewige" Tor-Rekord: Bayern Münchens Topstürmer Robert Lewandowski hat im Saisonendspurt noch große Ziele.

München (SID) Mit Ehefrau Anna schlenderte Robert Lewandowski entspannt durch Port d'Andratx. Kraft tanken für die Rekordjagd war auf Mallorca angesagt, zudem soll sich Familie Lewandowski bei ihrem Ausflug auf der Balearen-Insel eine schicke Villa in Calvia im Wert von 3,5 Millionen Euro gekauft haben. Zurück in München wurde dann noch der vierte Geburtstag von Töchterchen Klara gefeiert, ehe es für den Torjäger auf dem Trainingsplatz wieder ernst wurde.

Seit Dienstag bereitet sich Lewandowski intensiv auf seine beiden großen Ziele im Saisonendspurt vor: Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) will er endlich mit dem FC Bayern die neunte Meisterschaft in Folge gewinnen, die 31. für die Münchner insgesamt. Zudem hat der 32-Jährige weiterhin den "ewigen" Rekord von Gerd Müller fest im Visier.

270 Minuten bleiben Lewandowski, um mit weiteren vier Treffern die magische 40-Tore-Bestmarke des "Bombers" aus der Saison 1971/72 zu knacken - erst gegen Gladbach, dann in Freiburg und zuletzt gegen Augsburg. Dafür würde sich der 32-Jährige auch in der letzten Minute der Saison den Ball bei einem Elfmeter schnappen - ganz ohne Sentimentalitäten.

"Ich glaube, Gerd Müller würde es wollen und verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere", sagte Lewandowski zuletzt in Sport Bild. Außerdem habe Müller ja "seinen 365-Tore-Rekord in der Liga, den ich sicher nicht holen werde".

Beim jüngsten 1:2 des Rekordmeisters in Mainz hatte Lewandowski nach vierwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert - natürlich mit einem Tor, dem 272. in der Bundesliga. So muss es im Saisonfinale weitergehen, um die Mission, die viele Experten jahrzehntelang als "impossible" angesehen hatten, noch zu erfüllen.

Die 40, "die wird er schaffen, ich gehe davon aus, dass er das knacken wird", sagte der frühere Bayern-Profi Franz "Bulle" Roth unlängst dem SID. Er gönne das auch "jedem Spieler, wenn er so gut ist wie der Lewandowski. Er hat es verdient". Und überhaupt: "Der Gerd - das ist so lange her. Dass der Rekord gebrochen wird, ist ganz normal. Das war vorauszusehen."

War es das wirklich? Der Druck ist auf jeden Fall immens. Diese permanente Rekordjagd sei "für den Kopf eine Herausforderung, immer bereit zu sein, immer hungrig", hatte Lewandowski schon vor Wochen eingeräumt. Dennoch: Die legendäre Bestmarke würde ihn "mit unglaublichem Stolz erfüllen".

Aber - und das ist Lewandowski besonders wichtig: "Gerd Müller wird immer Gerd Müller bleiben – und unerreicht." So denkt auch dessen ehemaliger Mitspieler Bulle Roth: Einen Typen wie Müller, "den gibt's nicht mehr".

FC Bayern München vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick