Bundesliga live: FC Bayern München vs. Gladbach im TV und LIVE-STREAM sehen

Krönt sich der FC Bayern München am Samstag gegen Gladbach zum Meister? Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der FC Bayern München strebt nach seinem neunten Meistertitel in Folge. Nachdem der deutsche Rekordmeister vor zwei Wochen gegen Mainz 05 verlor (1:2), soll an diesem Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach die Entscheidung fallen. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Um an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt zu werden und die Meisterschaft somit auch rechnerisch zu fixieren, muss der FC Bayern am Samstag gewinnen. Sollte RB Leipzig am Nachmittag gegen Borussia Dortmund verlieren, könnte der Meistertitel sogar auf der Busfahrt ins Stadion gefeiert werden.

In der Bundesliga ist der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga.

FC Bayern München vs. Gladbach: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Borussia M'Gladbach Datum Samstag, 08. Mai 2021 | 18.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. Gladbach: Die Bundesliga heute live im TV sehen – geht das?

Solltet Ihr Euch auf eine Übertragung der Bundesliga im Free-TV gefreut haben, müssen wir Euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Das deutsche Oberhaus wird bereits seit einigen Jahren mit wenigen Ausnahmen ausschließlich im Pay-TV übertragen und daran hat sich auch in der laufenden Saison nichts geändert.

Im deutschen Fernsehen sind die TV-Rechte an der Bundesliga auf Sky und den Streamingdienst DAZN aufgeteilt worden. Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia M'Gladbach wird am Samstag jedoch ausschließlich auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen sein.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Im Jahresabo berechnet Euch Sky für das Bundesliga-Paket 25 Euro monatlich . Möchtet Ihr zusätzlich auch die Champions League auf Sky erleben, zahlt Ihr für beide Pakete 30 Euro im Monat.

FC Bayern München vs. Gladbach: So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Die TV-Übertragung auf Sky ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, um die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia M'Gladbach live zu sehen. Zusätzlich hat Sky auch zwei Streamingdienste ins Leben gerufen, mit denen Ihr die Bundesliga auch im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Solltet Ihr Sky ohnehin schon gebucht haben, sei Euch ein Blick auf Sky Go empfohlen. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine Kundenummer und eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch bei Sky Go einloggen und dem Streamingdienst ohne zusätzliche Kosten nutzen könnt.

Wenn ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommen sollte, könnt Ihr mit Sky Ticket trotzdem in den Genuss der Bundesliga kommen. Der Streamingdienst lässt sich für 29,99 Euro auch nur für einen Monat buchen, im Jahresabo zahlt Ihr für die ersten zwölf Monate nur 19,99 Euro.

FC Bayern München vs. Gladbach: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER von Goal erleben

Goal wird das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia M'Gladbach am Samstag ebenfalls im LIVE-TICKER begleiten. Mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen halten wir Euch über alle entscheidenden Szenen auf dem Laufenden.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Indem wir Euch zudem viele interessante Statistiken liefern, kann unser LIVE-TICKER auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein. Wie alle Inhalte auf unserer Webseite ist auch der LIVE-TICKER für Euch kostenlos.

FC Bayern München vs. Gladbach: Die Übertragung der Bundesliga auf einen Blick