FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Lewandowski wollte offenbar Lukaku-Transfer verhindern, Pokalgegner Düren gibt sich selbstbewusst

Robert Lewandowski hat wohl versucht, einen Lukaku-Transfer zu verhindern, und Pokalgegner 1. FC Düren gibt sich selbstbewusst. Alle FCB-News heute.

Nach der Länderspielpause steht für den das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Düren im auf dem Programm. Auch im Anschluss an die Begegnung geht es mit Spielen gegen Arminia Bielefeld und für den deutschen Rekordmeister Schlag auf Schlag.

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter sieht Bayern als Profiteur der englischen Wochen, Leipzigs Kevin Kampl wünscht sich, dass die Vormachtsstellung der Konkurrenz bald endet und Robert Lewandowski versuchte offenbar, einen Transfer von Romelu Lukaku zu verhindern.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Donnerstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Mehr Teams

Die Bayern-News der letzten Tage:

Bayern mit Interesse an Lukaku? Lewandowski wollte offenbar Transfer verhindern

Stürmer Robert Lewandowski wollte in der Vergangenheit einen Transfer von Romelu Lukaku zum FC Bayern offenbar mit aller Macht verhindern. Wie die Sport Bild berichtet, habe der 32-Jährige über sein Management, als erstmals Gerüchte diesbezüglich aufkamen, das Gespräch mit dem Verein gesucht, um diesem eine solche Konkurrenzsituation auszureden.

Bild: Getty Images

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge habe Lewandowski jedoch beruhigen können: Die Gerüchte, wonach Lukaku als möglicher Neuzugang gehandelt werde, hätten nicht der Wahrheit entsprochen. Dem Bericht der Sport Bild zufolge möchte Bayern den polnischen Stürmer keineswegs verstimmen.

FC Bayern: "Besser als Barca!" Pokalgegner Düren gibt sich selbstbewusst

Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, hofft darauf, dass sein Verein im DFB-Pokal-Spiel beim FC Bayern (heute ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) besser abschneidet als der : "Wer gesehen hat, wie der FC Barcelona in der mit 2:8 untergegangen ist, der weiß, wie stark die Münchner sind. Unser Ziel muss es sein, weniger als acht Gegentore zu kassieren. Dann sind wir besser als Barca", sagte Spelthahn mit einem Augenzwinkern im kicker -Interview.

Einen Treffer gegen das Starensemble, das allerdings auf zahlreiche Nationalspieler verzichten muss, wäre "ein echtes Highlight der jungen Vereinsgeschichte", die erst 2017 als Fusionsklub begann. Seit 2018 spielt Düren in der Oberliga und strebt den Aufstieg in die vierte Liga an. Spelthahns Ziel: "Wir wollen Düren wieder auf die fußballerische Landkarte in bringen und kein One-Hit-Wonder sein."

Wie groß das Selbstvertrauen in Düren aktuell ist? Der Kapitän habe Spelthahn vor ein paar Tagen kontaktiert und um ein Gespräch zwischen ihm und dem Mannschafrsrat gebeten. "Die Spieler haben mir dann eröffnet, dass sie über die Prämie reden wollen, falls sie in München gewinnen sollten." Dennoch ist dem Präsidenten bewusst, dass dies ein "rein theoretisches Ziel" sei. "Ich bin Realist: Wir werden sicher nicht in die Rolle des Favoriten geraten."

Stattdessen wolle der Klub weiter seine Jugendarbeit verbessern und das Stadion ausbauen: "Wenn wir irgendwann sehen, dass es weitere Unterstützung in der Region gibt, können wir vielleicht mal den Traum andenken. Bundesligafußball ist in Düren nicht darstellbar, da bin ich sicher, wir haben zunächst andere Ziele."

Bayern als Profiteur der englischen Wochen? Reuter beklagt zu viele Länderspiele

Geschäftsführer Stefan Reuter vom Bundesligisten sieht den engen Terminkalender im Profifußball kritisch. Wie der Weltmeister von 1990 der Augsburger Allgemeinen sagte, sei es "Wahnsinn, dass in dieser kurzen Länderspielpause drei Länderspiele stattfinden, das ist zu viel".

Da wegen der Coronakrise lange keine Länderspiele stattfinden konnten, halten die nationalen Verbände und der europäische Dachverband UEFA ihre Spiele nun geballt in der zweiten Jahreshälfte ab. Deutschland spielte beispielsweise innerhalb von sechs Tagen gegen die , in der und gegen die . Hinzu kommen für die Spieler die nationalen Ligen und der Europapokal.

Bild: Getty Images

Kleinere Vereine wie der FC Augsburg merken die höhere Belastung durchaus. "Der FC Bayern ist da eine Ausnahme, der englische Wochen gewohnt ist. Viele andere Clubs sind das nicht. Wir haben auch einen anderen Spielstil, der viel Kraft erfordert. Die Bayern mit ihrem Ballbesitzfußball spielen vielleicht auch etwas ökonomischer", sagte Reuter.

Dennoch schlug sich sein Team bislang gut. Mit sieben Punkten aus drei Spielen steht der FCA auf Rang zwei der . Mit einem Sieg im Top-Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen Spitzenreiter könnte Augsburg eventuell gar die Tabellenführung übernehmen. "Wir würden uns nicht wehren. Das übergeordnete Ziel ist es aber, die Klasse zu halten", so Reuter: "Sollte uns das frühzeitig gelingen, sind wir gerne bereit, uns über andere Dinge zu unterhalten. Aber mit sieben Punkten hat noch kein Verein die Klasse gehalten."

Quelle: SID

FC Bayern: Leipzigs Kampl hofft auf Ende der Bayern-Vorherrschaft

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl hofft darauf, dass die Meisterschaftsserie des FC Bayern in naher Zukunft endet: "Klar wäre es schön, wenn jemand sie nach acht Jahren endlich mal stoppen könnte", sagte er der Bild .

Dass der Champions-League-Sieger nach seiner überragenden Saison titelmüde ist, glaubt Kampl nicht: "Sie sind nach wie vor der Maßstab. Unter Hansi Flick haben sie noch mal einen Riesen-Sprung gemacht, ich habe sie noch nie so ein Pressing spielen sehen."

Bild: Imago Images / Thomas Frey

Für die aktuelle Saison, in der "keiner alle Spiele machen" könne, sieht Kampl sein Team gut aufgestellt: "Da brauchst du einen breiten Kader. Die Neuen machen uns qualitativ auf jeden Fall noch besser. Das Gute ist ja, dass sie bei uns nur eine kurze Anlaufphase brauchen."

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist RB gut in die Saison gestartet und steht auf Platz eins - drei Plätze und einen Punkt vor dem FC Bayern. Zum ersten Aufeinandertreffen kommt es am 5. Dezember, wenn die Roten Bullen in der Allianz-Arena gastieren.

Düren fordert die Bayern: So seht Ihr den Pokal heute live

Eigentlich wurde die 1. Runde im DFB-Pokal bereits Mitte September ausgespielt. Da der FC Bayern München durch den Triumph in der Champions League aber erst Ende August die vergangene Saison beendet hatte, wurde die Partie des Rekordmeisters verschoben - und zwar auf heute, Donnerstag, den 15. Oktober , an dem der FCB um 20.45 Uhr auf Fünftligist FC Düren trifft.

Obwohl die Bayern ob des engen Terminkalenders und der Tatsache, dass viele Nationalspieler noch am Dienstag oder sogar am Mittwoch im Einsatz waren, wohl mit einer besseren B-Elf auflaufen werden, ist das Team von Trainer Hansi Flick natülich haushoher Favorit gegen den Fünftligisten aus Düren. Alles andere als ein deutlicher Sieg des FCB käme einer Sensation gleich.

Bild: imago images / Lackovic

Düren hatte sich durch einen 1:0-Finalerfolg über Alemannia Aachen im Mittelrhein-Pokal für den DFB-Pokal qualifiziert. Bekanntester Name beim Underdog ist sicherlich der Ex-Kölner Adam Matuschyk, der sogar 21 Länderspiele für absolviert hat und Anfang Oktober zum FC Düren stieß. Ein Wermutstropfen für den Außenseiter: Wegen der Corona-Situation wären wohl im besten Fall nur wenige Zuschauer zugelassen gewesen, weshalb das Heimrecht getauscht wurde und die Begegnung in der Allianz Arena stattfindet.

Wer live dabei sein will, wenn der FC Düren gegen den FC Bayern München um die Sensation kämpft, kann das am Donnerstag sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV tun. Und auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel gibt es, Goal hat in einem gesonderten Artikel alle Informationen dazu für Euch zusammengestellt.

FC Bayern München: Die nächsten FCB-Spiele im Überblick