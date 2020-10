Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Nur zwei Tage nach dem Pokalspiel müssen die Bayern in Bielefeld ran. Das Duell wird live gezeigt und Ihr könnt dabei zusehen! Hier gibt's alle Infos.

Der amtierende Meister tritt am Samstagabend zum 4. Spieltag bei Arminia Bielefeld an. Anstoß ist zur Topspiel-Uhrzeit um 18.30 Uhr - das Duell wird live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt!

Nach der intensiven Länderspielpause mit drei Länderspielen stand für die Münchner am vergangenen Donnerstag auch noch die 1. Runde des DFB-Pokals an. Von Trainer Hansi Flick wird in diesen Tagen also bestes Belastungsmanagement gefordert.

Der Gegner und Aufsteiger aus Bielefeld wird seine Hoffnungen deshalb wohl auf müde Beine der Bayernstars setzen, um wie vor 14 Jahren drei Punkte gegen die Münchner einzufahren. Die Aufstellungen vom damaligen 2:1-Sieg (von Westermann bis Santa Cruz) hat Goal noch mal herausgekramt.

Das Topspiel der solltet Ihr keinesfalls verpassen, lest Euch deshalb alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zum Spiel

Duell Arminia Bielefeld - FC Bayern München Datum Samstag, 17. Oktober 2020 | 18.30 Uhr Ort Schüco-Arena, Bielefeld Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live im TV?

Die Stadien im deutschen Profifußball werden noch immer nicht gefüllt, somit sind die meisten Fans weiterhin auf die TV-Übertragungen angewiesen. Doch wo müssen sie einschalten? Goal klärt auf.

Sky zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live im TV

Der exklusive Anbieter der Begegnung ist Pay-TV-Sender Sky. Dort läuft Bielefeld gegen Bayern live und in voller Länge. Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hatte, wird leider enttäuscht. Der einzige Fernsehkanal, der das Duell überträgt, ist Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Bereits ab 17.30 Uhr zeigt der Bezahlsender Vorberichte und Interviews zum Spiel. Pünktlich ab 18.30 Uhr zum Spielbeginn übernimmt Kommentator Martin Groß das Mikrofon.

Um den Sky-Sender zu entschlüsseln, braucht Ihr ein Abonnement mit dem Bundesligapaket. Zu welchen Konditionen Ihr das derzeit abschließen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München live bei Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte: Ab 17.30 Uhr

Ab 17.30 Uhr Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? Hier läuft die Bundesliga im Netz

Der exklusive TV-Anbieter des Spiels ist Sky - so viel steht fest. Wer das Duell am Samstagabend im LIVE-STREAM verfolgen möchte, ist ebenfalls auf die Streaming-Plattformen von Sky angewiesen. Hier läuft Bielefeld gegen Bayern bei Sky Go und Sky Ticket.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM von Sky Go empfangen - so geht's

Ihr seid TV-Abonnent von Sky, könnt das Spiel aber nicht auf der Couch vor dem Fernseher verfolgen? Dann bietet Euch die Streaming-Plattform Sky Go die perfekte Alternative. Hier können sich alle Sky-Abonnenten kostenlos und unterwegs einloggen und das Spiel streamen.

Die Übertagung im LIVE-STREAM ist dieselbe wie im Fernsehen und kann mithilfe der Sky-Go-App auf allen mobilen Geräten sowie dem PC abgerufen werden. Ladet Euch dafür die kostenlose App im Google Play-Store oder im App-Store herunter!

So seht Ihr Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM von Sky Ticket

Solltet Ihr noch keinen Vertrag bei Sky abgeschlossen haben, ist Sky Ticket Eure beste Anlaufstelle. Hier könnt Ihr Euch noch spontan und rechtzeitig vor Anpfiff registrieren und Euch Zugriff zum LIVE-STREAM verschaffen.

Das monatliche Abo bei Sky Ticket ist derzeit ab 19,99 Euro monatlich erhältlich. Mehr Informationen zu den Abo-Bedingungen findet Ihr auf der Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live? Hier gibt's die Bundesliga im LIVE-TICKER

Selbstverständlich berichtet auch Goal vom Duell zwischen Bielefeld und Bayern und schreibt Euch einen LIVE-TICKER. Hier werden alle wichtigen Szenen des Spiels im Minutentakt geschildert.

Außerdem findet Ihr dort interessante Analysen und Statistiken, somit eignet sich der TICKER auch perfekt als Ergänzung zum Live-Bild. Über diesen Link geht's direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München?

Der Streaming-Dienst DAZN konnte ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga ergattern und präsentiert die Highlights aller Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die spektakulärsten Szenen aus Bielefeld findet Ihr dort ab 21 Uhr.

Das Highlight-Video steht allen Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr Euch noch nicht bei DAZN registriert haben, könnt Ihr das sogar gratis machen. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich vollkommen umsonst.

Wer nach dem Probemonat nicht mehr auf das DAZN-Programm verzichten möchte, zahlt anschließend 11,99 Euro monatlich. Im Jahresabo wird es sogar etwas billiger, hier kosten zwölf Monate insgesamt 119,99 Euro.

Die wichtigsten Fragen zu DAZN werden hier beantwortet:

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick