FC Bayern München bei Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights - Die Übertragung der Bundesliga

Im Spitzenspiel am Samstagabend empfängt Aufsteiger Bielefeld den FC Bayern München. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Der vierte Spieltag der ist in vollem Gange, mit dabei ist eine Begegnung, die es im deutschen Profifußball seit über elf Jahren nicht mehr gab: Aufsteiger Arminia Bielefeld bekommt es mit dem zu tun. Anstoß in der SchücoArena in Bielefeld ist um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern München hat sich kurz vor der Länderspielpause ordentlich verstärkt: Mit Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Mouting, Douglas Costa und Marc Roca haben einige hochklassige Spieler den Weg in die bayerische Landeshauptstadt gefunden, den ein oder anderen werden wir heute mit Sicherheit im Kader sehen.

Nach der Niederlage am 2. Spieltag gegen die TSG will man versuchen, so bald wie möglich die Tabellenspitze zu erobern - der Last-Minute-Sieg gegen vor der Länderspielpause war dafür der erste Schritt.

Mit der Arminia aus Bielefeld wartet heute allerdings ein gefährlicher Gegner auf den Rekordmeister: Die Westfalen sind auf Platz 10 der Tabelle und konnten gegen den gewinnen. Bielefelds letzter Sieg gegen den FC Bayern war im September 2006 - wir haben eine Fotogalerie mit den Aufstellungen von damals zusammengestellt.

Bielefeld kann mit einem Sieg an den Bayern vorbeiziehen - aber gelingt den Westfalen die Überraschung? Goal erklärt, wie ihr das Bundesligaspiel am Samstagabend LIVE verfolgen könnt.

FC Bayern München in Bielefeld heute live: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell Arminia Bielefeld - FC Bayern München Datum Samstag, 17. Oktober 2020 | 18:30 Uhr Stadion SchücoArena, Bielefeld Wettbewerb Bundesliga, 4. Spieltag

FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: Die Bundesliga live im TV sehen

Samstagabend, 18:30 Uhr: Es ist die perfekte Zeit, um Fußball zu schauen. Der Rekordmeister spielt, man sitzt zuhause im Warmen auf dem Sofa, alles ist angerichtet. Aber läuft das Spiel heute überhaupt im TV?

Wir haben gute und schlechte Nachrichten, mit letzterem fangen wir an: Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München wird heute nicht im Free-TV übertragen! Keiner der frei empfangbaren Fernsehsender hält die Rechte an der Bundesliga heute.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München: Die Bundesliga LIVE im TV bei Sky

Kommen wir jetzt zu den guten Nachrichten: Es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel im TV zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nämlich die Rechte an der Begegnung gesichert und wird daher das Spiel am Samstagabend übertragen.

Das "Topspiel der Woche", wie Sky es nennt, wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga UHD übertragen. Da Sky kostenpflichtig ist, muss man ein Angebotspaket kaufen, um Zugang zu den unterschiedlichen Sendern zu haben.

Dabei gibt es unterschiedliche Angebote, je nachdem ob man nur die Bundesliga, auch die oder sogar etwas ganz anderes wie das Entertainment Paket buchen möchte. Alles zu den unterschiedlichen Angeboten findet ihr auf sky.de.

FC Bayern München bei Arminia Bielefeld: Die Sky-Übertragung der Bundesliga

Sender : Sky Sport Bundesliga (UHD)

: Sky Sport Bundesliga (UHD) Beginn der Übertragung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München bei Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Natürlich bietet Sky sein Angebot nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM an. Dabei hat der Streaminganbieter aus Unterföhring bei München gleich zwei Dienste parat: Sky Go und Sky Ticket.

FC Bayern vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky Go ist für alle, die bereits ein Sky-Abonnement haben. Wer sich also ein Sky-Paket gebucht hat, um Fußball zu schauen, wie es im Abschnitt zuvor beschrieben wurde, der kann ganz einfach Sky Go nutzen.

Alles, was man dafür braucht, ist die kostenlose SkyGo-App. Diese findet ihr im App Store für Apple und Play Store für Android. Herunterladen, mit den Login-Daten anmelden und schon könnt ihr unterwegs streamen - auf dem Handy oder Tablet.

Bayern München gegen Bielefeld: Sky Ticket überträgt im LIVE-STREAM

Das Sky Ticket ist für diejenigen, die kein langfristiges Abonnement bei Sky eingehen wollen. Das Sky Ticket ist monatlich kündbar, kostet dafür allerdings auch mehr. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite skyticket.sky.de.

Genau wie bei Sky Go gibt es eine kostenlose SkyTicket-App. Auch hier könnt ihr euch diese im Play Store oder App Store herunterladen und problemlos streamen, wenn ihr einmal ein Paket gebucht habt.

Quelle: imago images / Jörg Halisch

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München: Die Highlights mit dem Probemonat von DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, Sky ist euch zu teuer oder ihr wollt die besten Szenen nochmal sehen? Dann solltet ihr euch unbedingt die Highlights anschauen, die DAZN hochlädt!

Mehr als nur Bielefeld - Bayern: DAS ist DAZN

DAZN ist ein Streamingsender aus der Nähe von München, der sich in wenigen Jahren an die Spitze des deutschen Streamings katapultiert hat. Dabei überträgt DAZN weit mehr als nur Highlights: Alleine im Fußball ist man mit LIVE-Übertragungen der Champions League, der Bundesliga, von europäischen Top-Ligen und viel mehr der größte deutsche Sportsender.

Dazu kommen noch zahlreiche weitere Sportarten, wie zum Beispiel American Football, Tennis, Motorsport, Leichtathletik, Basketball, Handball, Eishockey ... das Angebot ist riesig - hier haben die Kollegen von DAZN News die aktuellen Sendungen zusammengefasst.

Dank des DAZN-Probemonat: Die Highlights von Bielefeld vs. Bayern kostenlos verfügbar

DAZN ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es eine einfache Möglichkeit, auf das Angebot zuzugreifen, ohne zu bezahlen: Mit dem DAZN-Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf jeden Stream, jedes Highlight-Video, Interview etc. zugreifen. Ihr bezahlt keinen Cent und könnt unverbindlich kündigen!

Wenn die 30 Tage vorbei sind, habt ihr drei Möglichkeiten: Entweder ihr hört mit dem DAZN-Abonnement auf, verpasst aber jede Menge atemberaubenden Spitzensport.

Die Möglichkeiten zwei und drei ergeben mehr Sinn: Mit dem Monatsabo bezahlt ihr 11,99 Euro pro Monat, mit dem Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat). Eine Übersicht der Preise findet ihr hier.

Es ist eure Entscheidung! Die Highlights von Bayern Münchens Gastspiel in Bielefeld gibt es schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Kurze Zeit später kommt eine weitere Version online, diese ist ausführlicher und etwa fünf Minuten lang.

Quelle: imago images / Sven Simon

Bayern bei Bielefeld: Auf welchen Geräten kann ich DAZN streamen?

DAZN ist eine der Plattformen, mit der man in am besten streamen kann - schließlich gibt es kaum ein Gerät, wo die kostenlose DAZN-App nicht funktioniert.

Sei es Handy und Tablet (App Store und Play Store), Spielekonsolen, Laptop, PC, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick... Die Liste ist lang. Eine Übersicht findet ihr bei DAZN News.

Der zweite Teil aus unserer losen Reihe "Superstürmer, die mal für Arminia und den @FCBayern am Ball waren":

Bruno Labbadia, 1998.#immerdabei #DSCFCB pic.twitter.com/ArztRkix8E — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) October 15, 2020

Arminia Bielefeld empfängt den FC Bayern München: Der LIVE-TICKER

Ihr könnt sowohl das Spiel im TV als auch im LIVE-STREAM nicht verfolgen und wollt nicht auf die Highlights warten? Dann haben wir die ideale Alternative für euch!

Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst ihr nichts. Nicht nur jedes Tor, jede Karte und Auswechslung werden ausführlich erklärt, dazu kommt noch Hintergrundwissen in Echtzeit. Hier geht es zum Goal LIVE-TICKER!

Bayern München bei Arminia Bielefeld heute live: Die Aufstellung

Sobald Hansi Flick und Uwe Neuhaus die Aufstellungen bekannt geben, werden diese hier eingetragen. Schaut also etwa eine Stunde vor Anpfiff vorbei, um perfekt auf das Spiel vorbereitet zu sein!