FC Bayern München vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die Bundesliga heute live?

In der Bundesliga treffen heute der FC Bayern München und der FC Augsburg aufeinander. Wo läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Der 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 steht an. Für den amtierenden Meister FC Bayern München kommt es zum Duell mit dem FC Augsburg.

Ausgetragen wird das Spiel in der Allianz Arena in der bayrischen Landeshauptstadt. Anpfiff ist am heutigen Sonntag, 27. August 2023, um 17.30 Uhr.

Paarung FC Bayern München - FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 2. Spieltag Datum Sonntag, 27. August 2023 (heute) Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München: News

Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seine Mannschaft geht es in der laufenden Saison einzig und allein um die erneute Titelverteidigung in der Bundesliga. Um das Ziel zu erreichen, wurde der Kader gezielt verstärkt. So kam unter anderem Innenverteidiger Min-Jae Kim für rund 50 Millionen Euro aus Neapel. Darüber hinaus wurden mit Konrad Laimer (zuvor RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (zuvor BVB) zwei flexibel einsetzbare Neuzugänge präsentiert - und natürlich kam auch noch Harry Kane von Tottenham für rund 100 Millionen Euro.

In der Vorbereitung zeigten sich die Münchner in guter Form. Zwar setzte es gegen Manchester City eine 1:2-Niederlage, in der Folge gelang allerdings auch ein Sieg gegen den FC Liverpool (4:3). Im Anschluss gab es noch das Duell mit der AS Monaco, bevor der Pflichtspielauftakt gegen RB Leipzig im Supercup (0:3) anstand.

Die Aufstellung des FC Bayern München

FC Augsburg: News

Für den FC Augsburg dürfte es, wie schon in der vergangenen Saison, ausschließlich um den Verbleib in der Bundesliga gehen. 2022/23 landete der FCA am Ende auf dem 15. Rang, ob es in der laufenden Runde für eine höhere Platzierung reicht, wird sich noch zeigen.

Auf dem Transfermarkt waren die Fuggerstädter durchaus aktiv. Mit Finn Dahmen wurde die neue Nummer eins aus Mainz verpflichtet, darüber hinaus sicherte man sich mehrere Akteure, die zuletzt in der 2. Liga für Furore sorgten: Patric Pfeiffer und Phillip Tietz kamen aus Darmstadt, vom Karlsruher SC holte man Mittelfeldspieler Tim Breithaupt.

Die Aufstellung des FC Augsburg

FC Bayern gegen FC Augsburg heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 42 Siege FC Bayern 31 Unentschieden 3 Siege FC Augsburg 8 Letztes Spiel FC Bayern - Augsburg 5:3 (Bundesliga 22/23, 11. März 2023)

