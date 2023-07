"Monster passt zu meiner Spielweise": Min-Jae Kim wird beim FC Bayern vorgestellt

Der Innenverteidiger wurde beim deutschen Rekordmeister offiziell als Neuzugang präsentiert.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens neuer Abwehrchef Min-Jae Kim ist auf dem Platz gerne das "Monster".

WAS WURDE GESAGT? Er sehe diesen Spitznamen "sehr positiv. Das passt zu meiner Spielweise. Das will ich auf dem Feld zeigen. Wichtig ist, dass ich diese Bezeichnung in Deutschland bestätigen kann", sagte der südkoreanische Nationalspieler am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung.

Er sei außerhalb des Spielfelds "höflich und scheu. Aber ich will auf dem Platz alles geben, das ist mir noch nie schwer gefallen. Auf dem Platz will ich ein Leader sein, außerhalb eher nicht", ergänzte Kim.

Auch Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen baut auf die Stärken des Innenverteidigers. "Wer in der Nation des Defensivfußballs bester Verteidiger wird, muss sein Handwerk verstehen. Er bringt uns weiter nach vorne. Diese Art von Mentalität ist unglaublich wichtig für uns", betonte Dreesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

GOAL

Getty/GOAL

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 26 Jahre alte Kim hatte am Dienstag einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschrieben. Der FC Bayern überwies rund 50 Millionen Euro Ablöse an die SSC Neapel. Die Summe war in einer Ausstiegsklausel im eigentlich bis 2025 laufenden Vertrag festgelegt.

WIE GEHT ES WEITER? Kim soll beim Rekordmeister den Rekordtransfer Lucas Hernandez ersetzen, der zum französischen Meister Paris St. Germain gewechselt war. Mit Napoli wurde der 49-malige Nationalspieler in der vergangenen Saison italienischer Meister und zum besten Abwehrspieler der Serie A gewählt.