FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen im Supercup

Der FC Bayern und Borussia Dortmund treffen im Supercup aufeinander. Goal hat sich mit den möglichen Mannschaftsaufstellungen befasst.

Den europäischen Supercup hat der bereits in der Tasche, heute Abend soll der nationale Supercup folgen. In der Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister um 20.30 Uhr auf .

Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende sportliche Rückschläge einstecken. Nachdem die Schwarz-Gelben bereits am Samstagnachmittag mit 0:2 in Augsburg verloren hatten, gingen die Münchner nach 32 ungeschlagenen Partien gegen die TSG unter.

Aufseiten der heutigen Gastgeber wird nach den zahlreichen Abgängen seit Wochen über mögliche Neuzugänge spekuliert, bislang fanden aber lediglich Leroy Sane und Tanguy Nianzou, Keeper Alexander Nübel sowie Hamburg-Rückkehrer Adrian Fein den Weg an die Isar.

FC Bayern vs. BVB - die Aufstellung: Welche Spieler erhalten das Vertrauen des Trainers, wie ist es generell um die Personalsituation bei den Dauerrivalen bestellt? Goal liefert einen Überblick, ehe um 19.30 Uhr die offiziellen Aufstellungen bekanntgegeben werden. Wer wissen will, wie der Supercup heute live übertragen wird, findet dazu alle Informationen in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München Um 19.30 Uhr taucht hier die offizielle Aufstellung des FC Bayern auf Aufstellung Borussia Dortmund Um 19.30 Uhr taucht hier die offizielle Aufstellung des BVB auf Trainer Hansi Flick (FC Bayern), Lucien Favre (BVB)

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Personalsituation beim FCB

Trainer Hansi Flick kann im Duell mit dem BVB nicht aus dem Vollen schöpfen: Ganz im Gegenteil, am Dienstagmittag verkündete der Triple-Coach, dass Leroy Sane aufgrund einer Kapselverletzung im Knie bis mindestens Mitte Oktober pausieren müsse.

Zudem sei auch ein Einsatz David Alabas fraglich. Den Österreicher plagen muskuläre Probleme. "Wir warten noch ab", sagte Flick auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Neuzugang Nianzou laboriert seit längerer Zeit an einer Oberschenkelverletzung und wird - wie Sane - ebenfalls erst Mitte Oktober zurückerwartet.

Michael Cuisance könnte den Klub noch in dieser Transferperiode verlassen. buhlt dem Vernehmen nach eindringlich um die Dienste des Mittelfeldmannes. Derweil kann sich Javi Martinez, der lange als potenzieller Abwanderungskandidat galt, nun offenbar doch einen Verbleib vorstellen.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Personalsituation beim BVB

Zumindest etwas besser sieht die Situation im Vergleich zum FC Bayern beim BVB aus. Thorgan Hazard fällt mit einem Muskelfaseriss aus, mit der gleichen Verletzung hat Rechtsverteidiger Mateu Morey zu kämpfen. Einen Tag vor dem Supercup dann aber die Hiobsbotschaft für die Schwarz-Gelben: Mit Torhüter Roman Bürki und Offensivstar Jadon Sancho fallen in München zwei Stammspieler aus. Beide fehlen aufgrund einer Atemwegsinfektion, durchgeführte Corona-Tests beim Duo sollen allerdings negativ sein.

Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) und Marcel Schmelzer (Knie-OP) werden der Borussia noch länger fehlen.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die mögliche Aufstellung

So könnte der FC Bayern gegen Borussia Dortmund spielen:

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

So könnte Bourssia Dortmund gegen den FC Bayern spielen:

Hitz - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Delaney, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellung bei den Duellen in 2019/20:

In der vergangenen Saison trafen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund gleich dreimal. Noch vor dem -Start wurde der Supercup im Signal Iduna Park ausgetragen, ehe es in der Bundesliga zu den traditionellen Duellen in Hin- und Rückspiel kam. Wir zeigen Euch, wie die Teams in der Vorsaison antraten.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München im Supercup (03. August 2019, 2:0)

Hitz - Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz - Sancho, Witsel, Weigl, Guerreiro - Reus, Alcacer

Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Tolisso, Thiago - Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga (09. November 2019, 4:0)

Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Goretzka, Müller, Coman - Lewandowski

Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl - Sancho, Brandt, Hazard - Götze

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München in der Bundesliga (26. Mai 2020, 0:1)

Bürki - Piiszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Hazard, Brandt - Haaland

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Letzte News und Gerüchte zum Supercup