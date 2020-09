3.000 Euro standen im Weg: Als BVB-Star Erling Haaland fast bei der TSG 1899 Hoffenheim landete

BVB-Star Erling Haaland stand vor vier Jahren offenbar vor einem Wechsel nach Hoffenheim. Doch der Transfer scheiterte – angeblich an 3.000 Euro.

Er kam, sah und schlug ein, wie eine Bombe. Im Januar dieses Jahres stellte sich BVB-Stürmer Erling Haaland beim Auswärtsspiel in Augsburg erstmals der vor – und das auf eine fulminante Weise. Dank eines Dreierpacks des Neuzugangs drehten die Schwarz-Gelben einen 1:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg. In der verbleibenden Rückrunde sollten in wettbewerbsübergreifend 17 Partien eindrucksvolle 13 weitere Treffer folgen. Der 20-Jährige drückte der Liga seinen Stempel auf.

Wäre es nach dem jungen Norweger gegangen, hätte er sich möglicherweise schon früher und aller Voraussicht nach auch in anderen Farben in der deutschen Beletage präsentiert. 2016 war es, da lud die TSG in Person des damaligen Scouting-Chefs und heutigen HSV-Sportdirektors Michael Mutzel den damals 15-jährigen Stürmer vom norwegischen Klub Bryne FK zum Probetraining in die U17 ein.

Haaland überzeugte und war auch selbst von der Jugendakademie der TSG angetan. Doch der Wechsel scheiterte nach Informationen der Sport Bild an verschiedenen Vorstellungen – genauer gesagt an 3.000 Euro.

Kein Haaland-Transfer: Hoffenheim rückte wohl nicht von Gehaltsobergrenze ab

Während die Haaland-Seite 5.000 Euro pro Monat verlangt haben soll, zahlt Hoffenheim seinen B-Jugendlichen laut Sport Bild seit jeher maximal 2.000 Euro monatlich. Eine Grenze, die auch für Top-Talente nicht überschritten wird.

Hätten die Verantwortlichen der TSG nur im Geringsten geahnt, welchen Verlauf die Karriere des Angreifers nehmen würde, hätte es womöglich noch einmal Gesprächsbedarf gegeben.

Haaland jedoch trauert der Gelegenheit heute nicht nach. "Ich glaube, dass es im Nachhinein positiv für mich war. So wie meine Reise jetzt verlaufen ist, war sie perfekt", betonte der norwegische Nationalspieler jüngst in einem Interview mit SoccerBible. Es sei gut gewesen, "dass ich bei meinem Heimatklub geblieben bin".

Erling Haaland: Über Molde und Salzburg nach Dortmund

Ein weiteres Jahr blieb Haaland noch bei Bryne, ehe er im Anschluss zu Molde FK wechselte – und dort gleich unter dem heutigen Manchester-United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer sein Profidebüt gab.

Weitere zwei Jahre später ging er zu RB Salzburg, weckte dort mit einer herausragenden Torquote von 29 Treffern in 27 Pflichtspielen das Interesse der internationalen Top-Klubs und wechselte zum Jahresbeginn 2020 für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Er wollte schon immer der Beste sein und für einen der besten Vereine der Welt spielen, betonte Haaland. Seine ersten Monate im Dress der Borussia haben gezeigt, dass er sich auf dem besten Karriere-Weg befindet.