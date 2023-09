FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live?

Der FC Bayern München trifft am Freitag in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach der Länderspiel-Pause steht in der Bundesliga 2023/24 der vierte Spieltag auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Freitag (15. September) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anpfiff der des Top-Spiels ertönt um 20.30 Uhr.

Die Bundesliga live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Zudem dient die Münchner Allianz Arena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen dem FCB und der Werkself.

Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen stehen nach den ersten drei Spieltagen bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern München – Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 4. Spieltag Datum Freitag, 15. September 2023 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

News zum FC Bayern München

Der FC Bayern München gelang zum Start der Bundesliga 2023/24 ein deutlicher Auswärtssieg bei der Werder Bremen (4:0).

Anschließend gewann die Elf von Thomas Tuchel das Nachbarschaftsderby gegen Augsburg mit 3:1 und beim Angstgegner Gladbach mit 2:1.

Nun bestreitet der Serienmeister seine Generalprobe vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United am Mittwoch.

Die Aufstellung von FC Bayern München

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

News zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen feierte zum Bundesligaauftakt ein 3:2 gegen RB Leipzig.

Danach setzte sich die Mannschaft von Xabi Alonso in Mönchengladbach mit 3:0 und gegen Darmstadt mit 5:1 durch.

Am Donnerstag empfängt die Werkself am ersten Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase BK Häcken aus Schweden.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 93 Siege FC Bayern München 56 Siege Bayer Leverkusen 20 Unentschieden 17 Letztes Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München 2:1 (Bundesliga, 19. März 2023)

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live anschauen: Nützliche Links