FC Bayern vs. Leverkusen heute live auf DAZN oder Sky? Wo wird das Spiel übertragen?

Heute steigt in der Bundesliga das Spiel FC Bayern vs. Leverkusen. Doch wo wird das Spiel übertragen? DAZN oder Sky? GOAL verrät es Euch.

Am Freitag um 20.30 Uhr eröffnet das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen den 8. Spieltag in der Bundesliga. Hiermit treffen der Fünfte und der Viertletzte aufeinander. Die Münchner und die Werkself holten zwölf und fünf Punkte.

Dem FC Bayern gelang in der Meisterschaft ein Auftakt nach Maß. Denn: Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann die ersten drei Partien mit einem Torverhältnis von 15:3. Allerdings wartet der Serienmeister mittlerweile seit vier Bundesliga-Auftritten auf einen Sieg. Nach drei Punkteteilungen setzte es eine Auswärtsniederlage in Augsburg.

Nun trifft der FCB mit Bayer Leverkusen auf ein Team, das noch nicht wirklich in der Bundesliga-Saison 2022/23 angekommen ist. Hierbei holte das Team von Gerardo Seoane drei Zähler mit einem Sieg in Mainz, der zwischen vier Niederlagen gelang. Anschließend verabschiedete sich die Werkself mit Unentschieden bei der Hertha und gegen Werder Bremen in die Länderspiel-Pause.

Heute findet in der Bundesliga das Spiel FC Bayern vs. Leverkusen statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung aus der Allianz Arena im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Spiel: FC Bayern vs. Leverkusen Datum: Freitag, 30. September 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

Das Kräftemessen zwischen den Münchnern und der Werkself steigt an einem Freitag. Zudem geht es nicht im Rahmen der 1., der 17. oder der 18. Runde über die Bühne. Deswegen hält DAZN die alleinigen Rechte an der Partie in der Allianz Arena. Infolgedessen benötigt Ihr für den Zugriff auf die Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Leverkusen ein Abo. Hierbei könnt Ihr Jahres- und Monatsverträge abschließen. Dafür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro oder 29,99 Euro auf den Tisch legen. Doch hier findet Ihr alle Einzelheiten zum Streaming-Anbieter:

Der Abschluss gelingt im Handumdrehen. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, müsst Ihr daraufhin die Gratis-App installieren. Außerdem könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel etwa mit einem PC oder Notebook vernetzen. Aber nachfolgend findet Ihr erst einmal die Kernfakten zur Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Leverkusen:

Übertragungsbeginn: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Ihr könnt Euch das komplette Programm von DAZN ebenso im LIVE-STREAM anschauen. Hierfür eignen sich Tablets und Smartphones. Zudem benötigt Ihr einen stabilen Internetzugang. Wenn Ihr sämtliche Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr das Kräftemessen FC Bayern vs. Leverkusen von überall aus mitverfolgen.

Zu FC Bayern vs. Leverkusen via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit erfahrt Ihr alles zu den wichtigen Ereignissen im Spiel FC Bayern vs. Leverkusen.

FC Bayern vs. Leverkusen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.