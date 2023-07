FC Bayern gegen Kawasaki Frontale im LIVE-STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Der FC Bayern München testet gegen Kawasaki Frontale. Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

Der FC Bayern München bestreitet ein Testspiel gegen den japanischen Vertreter Kawasaki Frontale. Ausgetragen wird die Begegnung im Japan National Stadium in der Hauptstadt Tokio.

Anpfiff der Partie, die der amtierende deutsche Meister im Rahmen seiner Audi Summer Tour bestreitet, ist am Samstag, 29. Juli 2023, um 12 Uhr deutscher Zeit.

FC Bayern München - Kawasaki Frontale im TV und LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Kawasaki Frontale - FC Bayern Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum Samstag, 29. Juli 2023 Uhrzeit 12 Uhr deutscher Zeit Ort Japan National Stadium, Tokio

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

Bayern-News

Die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2023/24 geht auch für den FC Bayern langsam, aber sicher in die heiße Phase. Im Rahmen der Asien-Reise steht nun das Testspiel gegen Kawasaki Frontale an, zuvor ging es bereits gegen Manchester City. Im Trainingslager am Tegernsee gab es zudem einen deutlichen 27:0-Erfolg über den FC Rottach-Egern.

Verzichten müssen die Münchner in Fernost auf Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller, Raphaël Guerreiro und Manuel Neuer. Alle vier sind in der bayrischen Landeshauptstadt geblieben und arbeiten individuell. Ebenfalls noch nicht mit dabei ist Harry Kane, Transferziel Nummer eins des FCB.

Die Aufstellung des FC Bayern München

Kawasaki-News

In Europa dürfte Kawasaki Frontale weitestgehend unbekannt sein, in Japan ist der Verein allerdings durchaus eine größere Nummer. Nach 21 absolvierten Parten steht der Klub auf dem siebten Tabellenplatz und hat zwölf Zähler Rückstand auf Tabellenführer Vissel Kobe.

Unter Trainer Toru Oniki, seit Februar 2017 im Amt, holte Kawasaki Frontale viermal die japanische Meisterschaft und gewann 2019/20 zudem den Pokal. Auch die aktuelle Form stimmt, in den vergangenen fünf Partien setzte es lediglich eine Niederlage. Zudem gab es drei Siege und ein Unentschieden. Ob der Siebtplatzierte der höchsten japanischen Liga ein ernsthafter Test für den FC Bayern darstellt, darf aber bezweifelt werden.

Die Aufstellung von Kawasaki Frontale

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 0 Siege FC Bayern 0 Unentschieden 0 Siege Kawasaki Frontale 0 Letztes Spiel -

