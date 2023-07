FC Bayern München: Was beim ersten Testspiel auffiel

Der FC Bayern München hat im ersten Testspiel der Vorbereitung einen Kantersieg gefeiert. Das fiel auf.

Der FC Bayern München hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Rottach-Egern mit 27:0 gewonnen. Aussagekräftig war das Spiel gegen den Neuntligisten natürlich nicht - einige kleine Erkenntnisse lieferte es aber dennoch.

Gleich drei Spieler markierten gegen den FC Rottach-Egern einen Fünferpack: Neben Stürmer Mathys Tel und Jamal Musiala auch Rückkehrer Marcel Sabitzer. Der Österreicher verbrachte die vergangenen Rückrunde leihweise bei Manchester United und darf den FC Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen - mit seinem auffälligen Auftritt am Tegernsee setzte er aber ein positives Zeichen.

Sabitzer kam beim Stand von 18:0 zur Halbzeit ins Spiel und erzielte dann innerhalb von 23 Minuten als Zehner eingesetzt fünf Tore hintereinander. Besonders sehenswert war sein letzter Treffer mit der Hacke.

Kurz darauf benutzte Sabitzer die Hinterseite seines Fußes erneut. Diesmal leitete er den Ball perfekt zum ebenfalls zur Pause eingewechselten Sadio Mané weiter, der das Tor aber aus aussichtsreicher Position verfehlte. Einmal mehr! Der 31-jährige Stürmer aus dem Senegal legte einen äußerst unglücklichen Auftritt hin und vergab gleich mehrere hochkarätige Chancen. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff traf Mané immerhin zum Endstand von 27:0.

Manés Zukunft in München ist äußerst ungewiss. Dem Vernehmen nach strebt der FC Bayern einen Verkauf noch in diesem Sommer an, es gibt wohl Interesse aus Saudi-Arabien. "Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison gespielt und ist hinter den Erwartungen geblieben. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn. Da haben wir eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio. Das weiß der Spieler auch", sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag.

IG/kabadayiyusuf7

FC Bayern: Yusuf Kabadayi als Rechtsverteidiger getestet

Leon Goretzka, der zweite berühmte Verkaufs-Kandidat, kam ebenfalls zur Pause ins Spiel und trug fortan die Kapitänsbinde. In der ersten Halbzeit spielte Neuzugang Konrad Laimer an der Seite von Interims-Kapitän Joshua Kimmich. Laimer präsentierte sich auffälliger als Goretzka: Seinem 6:0 war eine tolle Einzelaktion vorausgegangen, das 18:0 bereitete er mit einem schönen Pass vor. Neuzugang Raphael Guerreiro kam zur Pause ins Spiel und trug sich auch noch in die Torschützenliste ein.

Interessant: In der zweiten Halbzeit testete Tuchel Yusuf Kabadayi als Rechtsverteidiger, normalerweise ist das 19-jährige Talent in der Offensive beheimatet. Keeper Yann Sommer kam gegen Rottach-Egern unterdessen gar nicht zum Einsatz. Viel deutet beim 34-Jährigen auf einen baldigen Wechsel zu Inter Mailand hin.

Wermutstropfen des Testspiels waren die verletzungsbedingten Auswechslungen von Tel und Eric Maxim Choupo-Moting.