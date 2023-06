FC Bayern München, Audi Summer Tour: Termine, Testspiele, Orte und Übertragung der Asienreise des FCB

Der FC Bayern nutzt die Sommerpause, um sich in Asien auf die neue Saison vorzubereiten. In gleich drei Testspielen werden die Münchner gefordert.

Der FC Bayern München begibt sich in diesem Sommer wieder auf die "Audi Summer Tour" und bestreitet in diesem Rahmen drei hochkarätige Testspiele gegen spannende Gegner. Dabei geht es nicht nur für das Team von Trainer Thomas Tuchel darum, sich für die anstehende Saison in Schwung zu bringen, sondern die Fans sollen auch auf das spannende nächste Jahr heiß gemacht werden. Und das wird klappen: Denn nicht nur vor Ort wird das Interesse am FCB riesig sein - auch in Deutschland werden die Partien mit Sicherheit genauestens verfolgt werden.

Wann spielt der FCB aber gegen welchen Gegner? Wo finden die Partien statt - und werden sie auch übertragen? All diese Fragen beantwortet GOAL in diesem Artikel.

FC Bayern München, Audi Summer Tour: Die Termine

Die "Audi Summer Tour" ist das zweite Trainingslager, das der FC Bayern in der Sommerpause bezieht: Vom 15. bis zum 20. Juli geht es für die Münchner erst einmal an den nahegelegenen Tegernsee, bevor dann eine etwas weitere Reise für sie ansteht.

Denn die Tour führt den Serienmeister in diesem Jahr nach Asien - genauer gesagt nach Japan und nach Singapur. Los geht es am 24. Juli, die Rückkehr nach München ist für den 3. August vorgesehen.

Im vergangenen Jahr flog der FC Bayern in der Sommervorbereitung noch in die USA, zuletzt waren die Münchner 2017 in Asien, damals noch in China und Singapur. Der letzte Besuch in Japan liegt noch länger zurück: 2008 besuchte der FCB letztmals das Land.

FC Bayern München, Audi Summer Tour: Die Testspiele und Orte

Ein Trainingslager mit ausschließlich Trainingseinheiten wäre zu wenig: Den Ernstfall simuliert das Team von Trainer Thomas Tuchel im Duell mit drei hochkarätigen Gegnern, die dem FC Bayern gegenüberstehen werden.

Den Anfang macht ein Duell mit dem Ex-Trainer: Am 26. Juli geht es in Tokio gegen Manchester City - und damit gegen das von Pep Guardiola trainierte Team. Anstoß ist um 19.30 Uhr Ortszeit, also 12.30 Uhr unserer Zeit.

Drei Tage später, am 29. Juli, steht eine weitere Partie in Tokios Nationalstadion an: Dann trifft der FCB auf das japanische Spitzenteam Kawasaki Frontale. Anstoß ist um 19 Uhr Ortszeit, 12 Uhr unserer Zeit.

Anschließend folgt für die Münchner die Reise nach Singapur, wo wieder ein alter Bekannter auf sie wartet: Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool wartet am 2. August dort auf die Bayern. Anstoß ist um 19.30 Uhr Ortszeit im Nationalstadion, 13.30 Uhr unserer Zeit.

Die Testspiele der "Audi Summer Tour" im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 2. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ)

FC Bayern München, Audi Summer Tour: Die Übertragungen

Wenn der FC Bayern spielt, ist das Interesse immer riesengroß. Und wenn er dann noch auf attraktive Gegner trifft, wie bei der "Audi Summer Tour", dann wollen noch mehr Fans die Spiele des Rekordmeisters verfolgen. Das wird bei den Duellen gegen Man City, Kawasaki und Liverpool nicht anders sein. Aber bekommt man die jeweiligen 90 Minuten auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen?

Diese Frage ist bislang noch nicht abschließend beantwortet worden, denn der FC Bayern hat noch nicht mitgeteilt, wie und wo die Duelle gezeigt werden. Allerdings besteht mit Blick auf die Vergangenheit Hoffnung, dass es zu Übertragungen kommt.

Denn im letzten Jahr zeigte der FC Bayern selbst die Duelle während der USA-Reise. Er streamte das Geschehen live auf seiner Webseite, in der eigenen App und auf dem eigenen YouTube-Kanal.