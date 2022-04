Champions League: Wie kommt der FC Bayern heute weiter ins Halbfinale?

Es war kein guter Auftritt des FC Bayern München am vergangenen Mittwoch. Mit 0:1 verlor der deutsche Rekordmeister das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Villarreal - und war mit dem Ergebnis noch gut bedient.

"Wir haben verdient verloren. Es war nicht genug", resümierte Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN. "Wir hatten in der ersten Hälfte wenig Power. Wir hatten keine guten Ballgewinne und auch keine Torchancen. Die zweite Halbzeit war total wild, weil wir unbedingt Chancen rausspielen wollten. Aber irgendwann wurde es Harakiri. Wir hätten auch leicht zwei kriegen können. Beim Fehler von Manuel Neuer haben wir auch noch Glück gehabt. Das war nicht, was wir uns vorstellen."

Im Rückspiel am heutigen Dienstag (21 Uhr) muss also einiges besser laufen, damit die Bayern den Einzug ins Halbfinale noch schaffen können.

Aber welches Ergebnis benötigt der FCB dafür? Und welche Auswirkungen hat der Wegfall der Auswärtstorregel auf die Erfolgsaussichten der Bayern? GOAL gibt Euch in diesem Artikel einen Überblick.

Champions League: Wie kommt der FC Bayern heute weiter?

Noch bis einschließlich der vergangenen Saison wäre eine 0:1-Auswärtsniederlage im Hinspiel eines K.o.-Duells im Europapokal eine deutlich schlechtere Ausgangslage gewesen als sie es nun ist. Denn erst seit dieser Spielzeit hat die UEFA die Auswärtstorregel abgeschafft, die besagte, das auswärts erzielte Tore doppelt zählen.

Gäbe es sie weiterhin, müsste Bayern heute umso mehr darauf bedacht sein, ja kein Gegentor zu kassieren. In diesem Fall wären dann bei einem Treffer von Villarreal in der Allianz Arena nämlich bereits drei eigene Tore nötig gewesen, um noch weiterzukommen.

FC Bayern vs. Villarreal heute: Was passiert bei einem 2:1?

Da die Auswärtstorregel nicht mehr existiert, geht es heute Abend bei jedem Sieg des FC Bayern mit einem Tor Unterschied nach Ablauf der regulären 90 Minuten in die Verlängerung. Ob der FCB nun 1:0 gewinnt, 2:1, 3:2, 4:3 oder 5:4 - es spielt keine Rolle. Bei all diesen Ergebnissen würden die Zuschauer in München eine Verlängerung geboten bekommen.

Champions League: Wie kommt der FC Bayern heute weiter? Ein Überblick

Bayern kommt nach 90 Minuten weiter Jeder Sieg mit zwei oder mehr Toren Unterschied Das Spiel geht in die Verlängerung Jeder Sieg der Bayern mit genau einem Tor Unterschied (1:0, 2:1, 3:2 etc.) Bayern scheidet aus Jedes Unentschieden und jede Niederlage

Hat der FC Bayern dann auch nach 120 Minuten ein Tor mehr geschossen als Villarreal, muss das Elfmeterschießen über den Einzug ins Halbfinale entscheiden. Auch hier ist es dann vollkommen egal, wie genau das Ergebnis ausfällt.

Champions League: Wie kommt der FC Bayern heute weiter ins Halbfinale?

Sollten die Bayern heute mit zwei Toren Unterschied gewinnen - zum Beispiel 2:0, 3:1 oder 4:2 - stehen sie in jedem Fall sicher im Halbfinale.

Ein Unentschieden würde dem deutschen Rekordmeister jedoch in keinem Fall reichen. Klar ist also: Bayern muss Villarreal unbedingt schlagen, um weiterzukommen.

Bei jeder Niederlage wäre der FCB natürlich auch sicher ausgeschieden und Villarreal würde es zum zweiten Mal nach 2006 ins Halbfinale der Champions League schaffen.

FC Bayern vs. Villarreal heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Die Champions League wird in dieser Saison größtenteils von zwei Anbietern übertragen: DAZN und Amazon Prime.

Amazon hat dabei das Recht, an jedem Champions-League-Dienstag ein Spiel seiner Wahl live und exklusiv zu übertragen. Alle anderen Partien sind nur auf DAZN zu sehen (mit Ausnahme des Finals, das parallel auch im Free-TV beim ZDF läuft.)

Da Bayern und Villarreal an einem Dienstag aufeinandertreffen, hat sich Amazon das Topspiel geschnappt. Die Partie in der Allianz Arena läuft also live und exklusiv auf Amazon Prime.

Um Bayern vs. Villarreal dort sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das kostet Euch entweder 7,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 69 Euro, wenn Ihr gleich ein Abo für ein ganzes Jahr abschießt. Alle weitern Infos erhaltet Ihr HIER.

