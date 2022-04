FC Bayern München bei Villarreal: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

In der Champions League wird es wieder für den FC Bayern München ernst: Der deutsche Rekordmeister trifft im Viertelfinale auf den FC Villarreal und muss heute im Hinspiel in Spanien antreten. Kann sich der FCB eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche verschaffen?

In der Liga läuft es für die Münchener nach Plan und auch in der Königsklasse hatten sie weder in der Gruppenphase noch im Achtelfinale gegen Salzburg große Probleme: Nach einem 1:1 im ersten Duell folgte im zweiten ein überzeugender 7:1-Erfolg. Villarreal überraschte Juventus Turin in der Runde der letzten 16: Das Hinspiel ging ebenfalls 1:1 aus - und im zweiten Aufeinandertreffen gelang dem 'Gelben U-Boot' ein 3:0 in Italien.

Wer setzt sich im ersten Duell zwischen Villarreal und dem FC Bayern München durch? Diese Frage klärt sich am Mittwoch ab 21 Uhr. Ob und wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, haben wir für Euch in einem separaten Artikel zusammengestellt.

Villarreal vs. FC Bayern München: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Anstoß 21 Uhr Tore - Aufstellung Villarreal Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso - Gerard, Danjuma Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Gelbe Karten - Rote Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Champions-League-Duell zwischen Villarreal und dem FC Bayern München.

Villarreal vs. FC Bayern München: Das Champions-League-Duell heute im LIVE-TICKER - die Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso - Gerard, Danjuma

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Villarreal vs. FC Bayern München: Das Champions-League-Duell heute im LIVE-TICKER - die SID-Vorschau

Lewandowskis Zukunft sorgt für Unruhe: Geld oder Herz?

Rentenvertrag beim FC Bayern oder ein Wechsel ins Ausland? Die Zukunft von Torgarant Robert Lewandowski sorgt beim deutschen Rekordmeister nicht zum ersten Mal für Unruhe.

Jeder seiner Karriereschritte sei "genauestens durchdacht", sagte Robert Lewandowski jüngst. Er schreibe "ewig lange Listen mit allen Plus- und Minuspunkten, denke lange nach, spreche mit meinen Vertrauten." Und dann, so erzählte es der Torgarant von Bayern München im Focus, "höre ich auf mein Herz".

Und was sagt das Herz des 33-Jährigen diesmal? Tendiert es zu einem Rentenvertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister oder sucht es eine neue Herausforderung in Spanien, vielleicht in England? Ausgerechnet in der heißen Saisonphase mit dem Kampf um Meisterschale und Henkelpott sorgt die offene Zukunft von Lewandowski für reichlich Gesprächsstoff und Unruhe bei den Bayern - wieder einmal.

Oft genug hatte Lewandowski die Münchner in den vergangenen Jahren hingehalten und mit einem Abschied kokettiert. Auch jetzt gibt es etliche Gerüchte um einen vorzeitigen Weggang des Polen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Diverse Medien berichten seit Wochen, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi mit Klubs wie dem FC Barcelona, Paris St. Germain oder Manchester United in Verbindung getreten sei.

Fakt ist, dass die Bayern ihren Topstar, der seit seinem Wechsel 2014 aus Dortmund (fast) alle Torrekorde bricht, halten wollen. Zumal sich auch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger schwierig gestaltet. Ein Kandidat wäre Dortmunds Erling Haaland. Der Norweger tendiert aber zu einem Auslands-Wechsel und dürfte selbst den Münchnern viel zu teuer sein.

Doch das Thema Geld könnte auch bei Lewandowski zum Problem werden. Die Bayern werden sich genau überlegen (müssen), wie viel Gehalt sie einem 33-Jährigen noch zahlen wollen. Aktuell ist der Leistungsträger mit angeblich 23 Millionen Euro pro Jahr der Topverdiener.

Die Bayern nervt das Thema längst, der Druck wird von Woche zu Woche größer. Zumal neben Lewandowski noch die Zukunft der Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller sowie von Serge Gnabry, die ebenfalls "nur" noch bis 2023 vertraglich gebunden sind, ungeklärt ist.

"Ich verstehe ehrlich gesagt diese ganze Aufregung nicht. Die Spieler haben noch Verträge für die nächste Saison", sagte Vorstandschef Oliver Kahn zuletzt im ZDF. Dennoch habe es natürlich "eine hohe, hohe Priorität bei uns", mit den Profis zu verlängern.

Trotzdem entstand in den vergangenen Wochen der fatale Eindruck, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic die wichtigen Angelegenheiten nicht mit allerletzter Entschiedenheit verfolgt. Dem trat Kahn entgegen. Er wisse nicht, "wer auf die Idee kommt, dass wir zögern oder keine Eile hätten", betonte er. Derart komplexe Dinge könne man eben nicht "im Vorbeilaufen regeln. Auch die Spieler haben ihre Vorstellungen, da muss man sich annähern, da gibt es viele Gespräche".

Salihamidzic unterstrich, es dürfe keiner bezweifeln, "dass wir alles versuchen". Es sei nunmal kompliziert, in dieser "finanziell schwierigen Phase" dreistellige Millionensummen zu stemmen. Damit bezieht er sich auf die immens hohen Gehaltsvorstellungen der Stars. Oder entscheidet doch nur das Herz?

Villarreal vs. FC Bayern München: Das Champions-League-Spiel heute im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten

Zum zweiten Mal treffen Villarreal und der FC Bayern in einer Europapokal-Saison aufeinander - 2011/12 gewann der deutsche Rekordmeister in der Gruppenphase der Champions League beide Spiele (3-1 zu Hause, 2-0 auswärts).

Nachdem Bayern München in der Champions League zwischen 2014 und 2017 fünf Auswärtsspiele in Folge bei spanischen Gegnern verloren hatte, blieben die Münchner seither in vier Auswärtsspielen ungeschlagen (2S 2U). Zuletzt gab es in dieser Saison einen 3-0-Auswärtssieg gegen Barcelona in der Gruppenphase.

Für Villarreal ist es das erste Spiel im Viertelfinale der Champions League seit April 2009, als die Spanier gegen Arsenal ausschieden. Insgesamt hat Villarreal ab dieser Phase des Wettbewerbs nur eines der sechs Spiele gewonnen (2U 3N) – 1-0 gegen Inter Mailand im April 2006.

Bayern München blieb in der K.o.-Phase der Champions League in den letzten fünf Hinspielen, die auswärts stattfanden, ungeschlagen (3S 2N) - die letzte Niederlage gab es im Halbfinal-Hinspiel 2015/16 bei Atlético Madrid, als die Mannschaft von Pep Guardiola durch die Auswärtstor-Regel ausschied.

Villarreal-Trainer Unai Emery wird sein 50. Spiel in der Champions League leiten (21S 10U 18N). Es ist das erste Mal, dass er das Viertelfinale des Wettbewerbs erreicht hat, und er könnte erstmals in der K.o.-Phase zwei Siege in Folge feiern.

Bayern München hat in der Champions League 101 Tore erzielt, seit sie das letzte Mal ohne Treffer geblieben waren (0-0 gegen Liverpool im Februar 2019). In den letzten 30 Spielen in diesem Wettbewerb erzielten sie im Schnitt 3.4 Tore pro Spiel und gewannen 26 davon (2U 2N).

Arnaut Danjuma hat in dieser Saison fünf Tore für Villarreal in der Champions League erzielt, mehr als jeder andere Spieler des Vereins innerhalb einer CL-Saison. Der Niederländer ist sogar bereits jetzt der Rekord-Torschütze des Vereins in Champions League, nachdem er Joseba Llorente (4) mit seinem Tor gegen Juventus Turin überholt hat.

Robert Lewandowski hat in dieser Saison in acht UEFA-Champions-League-Einsätzen 12 Tore für Bayern München erzielt - nur drei Spieler haben jemals mehr Tore in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb erzielt (Lionel Messi 2011/12 und Cristiano Ronaldo 2013/14, 2015/16 und 2017/18), einer davon ist Lewandowski selbst in der Saison 2019/20 (15).

Gerard Moreno von Villarreal hat in dieser Saison in der Champions League in nur 276 Spielminuten zwei Tore erzielt und drei Assists gegeben. Damit hat er in dieser CL-Saison mehr direkte Torbeteiligungen gesammelt als jeder andere spanische Spieler (5).

Leroy Sané war in dieser Saison in acht Spielen für Bayern München in der Champions League an 12 Toren direkt beteiligt (sechs Tore, sechs Vorlagen). Seit 2003/04 (als diese Daten verfügbar waren) ist Sané erst der zweite Spieler, der in einer CL-Saison mehr als fünf Tore erzielte und mehr als fünf Assists gab – zuvor gelang dies nur Liverpools Roberto Firmino in der Saison 2017/18 (10 Tore, 7 Assists).

