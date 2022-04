FC Bayern vs. Villarreal live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche gehen in der Champions League die Viertelfinale-Rückspiele über die Bühne. Hierbei kommt es am Dienstag um 21 Uhr unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem FC Villarreal. Damit empfängt der Spitzenreiter in der Bundesliga den Siebten der LaLiga. Das Hinspiel am Mittwoch endete mit einem 1:0-Heimsieg.

Die Champions League bei DAZN ansehen: Hier könnt Ihr Euch anmelden

Für den FC Bayern handelte es sich um die erste Niederlage in dieser Ausgabe der Königsklasse. Die Elf von Julian Nagelsmann hatte in der Gruppe E alle Partien für sich entschieden. Danach gab es im Achtelfinale gegen RB Salzburg auswärts zunächst ein Remis und dann im Rückspiel einen Kantersieg.

🎙️ @esmuellert_: "Es war nicht das, was wir zeigen wollten. Nächste Woche haben wir ein Heimspiel. Die Hälfte ist gespielt und wir liegen 0:1 zurück. Wir werden uns aufrappeln, Samstag wollen wir in der BL gewinnen und dann geht es weiter. Wir wollen im Rückspiel zurückschlagen." pic.twitter.com/9DoxTFjsqI — FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2022

Villarreal sorgte bereits zum Auftakt der K.o.-Runde für eine faustdicke Sensation. Denn: Das Gelbe U-Boot warf Juventus dank eines Heimremis und eines Auswärtssieges aus der Champions League 2021/2022. Davor hatte die Mannschaft von Unai Emery die Gruppe F auf dem zweiten Platz abgeschlossen.

Heute findet im Rahmen des Viertelfinales in der Champions League das Match zwischen FC Bayern und Villarreal statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Bayern vs. Villarreal: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Bayern vs. Villarreal Datum: Dienstag, 12. April 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern – Villarreal heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

Mit der Champions League 2021/2022 traten neue Senderechte in Kraft. Hierbei hält DAZN nun die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Matches in der Königsklasse. Zudem liefert Euch Prime Video eine Partie pro Woche ins Haus. Außerdem könnt Ihr Euch ausschließlich das Finale im Free-TV und genauer gesagt beim ZDF ansehen. Doch heute zeichnet sich Prime Video für die Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Villarreal verantwortlich.

FC Bayern vs. Villarreal heute live bei Prime Video: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr Euch das Rückspiel zwischen dem FCB und dem Gelben U-Boot live ansehen möchtet, benötigt Ihr eine Mitgliedschaft. Hierbei könnt Ihr ein Jahres- oder ein Monatsabo abschließen. Dafür müsst Ihr üblicherweise 69 Euro und 7,99 Euro auf den Tisch legen. Somit müsst Ihr mit der erstgenannten Option eindeutig mehr bezahlen, und Ihr bindet Euch für eine eindeutig längere Zeit. Allerdings spart Ihr mit einem Jahresvertrag durchschnittlich 2,24 Euro pro Monat. Überdies erhalten Studenten einen 50 % Rabatt. Hier findet Ihr jede Menge weiterführende Informationen zu den Abos.

Der Kauf erfolgt binnen weniger Augenblicke. Danach gilt es für Besitzer von internetfähigen Fernsehern, die kostenlose Applikation herunterzuladen. Auch könnt Ihr klassische TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselfakten zur Übertragung des Matches FC Bayern – Villarreal in der Champions League:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experte: Mario Gomez, Kim Kulig, Matthias Sammer

Die weiteren Champions League Spiele bei DAZN anschauen

DAZN strahlte bereits in der Gruppenphase der Champions League den Großteil der Partie sowohl in voller Länge als auch in Konferenzen aus. Exakt dasselbe galt für die Mittwochspiele im Achtelfinale und Letzteres trifft nun ebenso auf das Viertelfinale zu. Hierbei könnt Ihr beim Pay-per-View-Anbieter den Schlager Real Madrid vs. Chelsea, der genauso um 21 Uhr stattfindet, mitverfolgen. Anschließend bekommt Ihr am Mittwoch die Partien Atletico Madrid – Manchester City sowie Liverpool – Benfica als Einzelspiele und in der Konferenz ins Haus geliefert.

FC Bayern – Villarreal heute im LIVE-STREAM sehen

Wie Euch GOAL bereits indirekt mitgeteilt hat, könnt Ihr Euch die Übertragung der Partie FC Bayern vs. Villarreal zusätzlich im LIVE-STREAM ansehen. Denn: Ebenso wie DAZN sendet Prime Video sein vollständiges Angebot ebenso im Internet. Davon könnt Ihr auch mit Smartphones und Tablets Gebrauch machen.

Prime Video und DAZN: Diese Links benötigt Ihr heute für die Übertragungen der Champions League

Champions League LIVE auf Prime Video und auf DAZN: So läuft die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM

15.03., 21.00 Uhr FC Bayern vs. Villarreal Prime Video 15.03., 21.00 Uhr Real Madrid vs. Chelsea DAZN 16.03., 21.00 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester City DAZN 16.03., 21.00 Uhr Liverpool vs. Benfica DAZN

Zu FC Bayern gegen Villarreal via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen FC Bayern vs. Villarreal im Bilde bleiben. Damit halten wir Euch zu sämtlichen Schlüsselmomenten auf dem Laufenden. Hierbei erhaltet Ihr von uns als Zusatzservice Push-Mitteilungen.

FC Bayern – Villarreal im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im TV: Prime Video via Smart-TV Im LIVE-STREAM: Prime Video Im LIVE-TICKER: GOAL HIGHLIGHTS: YouTube

FC Bayern vs. Villarreal: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.