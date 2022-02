Der FC Bayern München heute am Sonntag (27. Februar) nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern News: Kehrt Neuer schon gegen Leverkusen zurück?

Möglicherweise könnte Manuel Neuer schon im nächsten Bundesligaspiel am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen wieder im Tor des FC Bayern stehen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Sieg bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend.

"Manu steigt nächste Woche wieder ins torwartspezifische Training ein und wird dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren", so Nagelsmann. Spätestens für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Salzburg am 8. März sei ein Comeback des Keepers dann "sehr wahrscheinlich".

Wegen einer Knie-OP fehlt Neuer den Bayern seit drei Wochen, letztmals stand er Anfang Februar beim 3:2 gegen Leipzig im Kasten.

FC Bayern heute: Lewandowski-Satz zu seiner Zukunft lässt aufhorchen

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat nach dem 1:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend mit einem Satz zu seiner Zukunft aufhorchen lassen.

Angesprochen auf ein Statement von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, wonach der Rekordmeister ihn gerne halten wolle, entgegnete der Pole bei Sky: "Das höre ich zum ersten Mal!“

Lewandowskis Vertrag bei Bayern läuft 2023 aus, in den Verhandlungen über eine Verlängerung herrscht laut Sport1 derzeit Stillstand. Der 33-jährige Weltfußballer führte indes aus: "Ich bin ruhig und weiß, dass man in meinem Alter auch ruhig bleiben sollte. Ich will mich auf mein Spiel fokussieren. Für mich ist wichtig, was in der nächsten Woche im Spiel passiert. Der Vertrag ist im Hintergrund."

FC Bayern News: Sane beschert FCB Auswärtssieg in Frankfurt

Der erleichterte Julian Nagelsmann umarmte Leroy Sane innig und klopfte seinem Super-Joker anerkennend auf die Schulter. Vier Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Sane (71.) für den wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg des deutschen Rekordmeisters Bayern München beim kampfstarken Angstgegner Eintracht Frankfurt.

"Das war ein Kampfsieg. Wir haben es ordentlich gemacht. Wir hätten früher in Führung gehen können. Die Mentalität war echt gut. Das war wichtig", sagte der formverbesserte Joshua Kimmich bei Sky.

Durch den Sieg baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Borussia Dortmund zumindest vorerst auf neun Punkte aus. Der BVB kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg allerdings nachziehen.

Wie im Hinspiel, das die Bayern verloren hatten (1:2), tat sich das Starensemble um Weltfußballer Robert Lewandowski erneut lange schwer gegen Frankfurt. Die Eintracht kassierte am Ende aber die dritte Pleite in Folge und verliert allmählich den Anschluss an die Europacup-Plätze. "Man kann nicht alles gegen die Bayern verteidigen. Wir haben viel investiert", sagte der erneut starke Nationaltorhüter Kevin Trapp: "Wir müssen und wollen die Dinge wieder besser machen."

FC Bayern heute: Real Madrid wirft offenbar ein Auge auf Gnabry

Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Serge Gnabry vom FC Bayern geworfen. Wie Sport1 berichtet, gehören die Königlichen zum Kreis der Klubs, die die Situation des deutschen Nationalspielers bei den Münchnern genau beobachten.

Ein Transfer käme dabei offenbar erst im kommenden Jahr infrage. Dann liefe Gnabrys Vertrag nach aktuellem Stand aus und er könnte die Bayern – wie schon David Alaba im vergangenen Jahr – möglicherweise ablösefrei verlassen.

