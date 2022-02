Der FC Bayern München heute am Dienstag (22. Februar) in der spielfreien Champions-League-Woche. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, Gerücht: FCB gibt erstes Angebot für Christensen ab

Nach dem angekündigten Abschied von Innenverteidiger Niklas Süle hat der FC Bayern in der Abwehrzentrale Handlungsbedarf. Nach Informationen von GOAL und SPOX interessiert sich der deutsche Rekordmeister vor allem für Andreas Christensen vom FC Chelsea, der im Sommer ablösefrei zu haben ist.

17/17 ☑️



Durch seine Treffer gegen Fürth hat @lewy_official im Bayern-Trikot gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. 💪#MiaSanMia #FCBSGF pic.twitter.com/C05hnjKuEx — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2022

Nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo hat der FCB nun ein erstes Angebot für den Dänen abgegeben. Der möchte laut Bericht allerdings sein aus England gewohntes Gehalt bei einem Transfer verdoppeln, was den Münchnern bislang etwas zu viel ist. Christensen will pro Jahr zehn Millionen Euro verdienen.

Die spanische Presse beschäftigt sich mit dem Abwehrmann, weil angeblich auch der FC Barcelona seinen Hut in den Ring geworfen hat.

FC Bayern, Gerücht: Tolisso steht weiterhin vor dem Abschied

Der deutliche Leistungsaufschwung von Corentin Tolisso wird die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar nicht veranlassen, dem Mittelfeldspieler eine Vertragsverlängerung anzubieten. Nach Sport1-Informationen haben seine guten Leistungen nichts an der Einschätzung geändert, dass der Franzose sein Potenzial in den vergangenen Jahren zu selten ausschöpfen konnte.

Zwar soll Tolisso inzwischen nicht abgeneigt sein, beim deutschen Rekordmeister zu bleiben, gemäß Sport1 habe sich die FCB-Bereitschaft, ihn mit einem Vertrag zu hohen Bezügen auszustatten, in den bisherigen Gesprächen mit seinem Berater Eric Castagnino jedoch in Grenzen gehalten. Die Tendenz gehe demnach weiterhin in Richtung eines ablösefreien Transfers im Sommer.

FC Bayern, News: FCB-Talent Wenig erklärt Abschied nach Frankfurt

Der 17-jährige Marcel Wenig wird im Sommer den FC Bayern verlassen und sich Eintracht Frankfurt anschließen. "Ich habe auch beim FC Bayern meine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber am Ende hat in Frankfurt besser zu mir und meinen Zielen gepasst", sagte der offensive Mittelfeldspieler der Bild.

Bei den Bayern sah Wenig weniger Möglichkeiten, zu Einsatzzeiten zu kommen. "Es ist natürlich klar, dass man bei Eintracht Frankfurt mehr Chancen hat als beim FC Bayern. Deshalb habe ich mich am Ende für den Wechsel entschieden", sagte er.

Die Frankfurter freuten sich über den ablösefreien Neuzugang: "In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien