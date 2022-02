FC Bayern heute, News und Gerüchte: Flick spricht über Formschwankungen, US-Verband will Tillman haben

Der FC Bayern München heute am Mittwoch (23. Februar) in der spielfreien Champions-League-Woche. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News heute: Flick glaubt an Bayern-Stärke

Hansi Flick hat sich zur aktuellen Form des FC Bayern München geäußert. Der Bundestrainer glaubt nicht an eine Krise seines ehemaligen Arbeitgebers.

"Die Qualität der Mannschaft ist da, Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.) ist ein fantastischer Trainer. Die kommen wieder in die Spur. Ich bin guter Dinge, dass sie ein erfolgreiches Jahr abschließen", sagte Flick im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille bei Amazon Prime Video.

Der deutsche Rekordmeister war nach der überraschenden 2:4-Pleite beim VfL Bochum in der Königsklasse nicht über 1:1 gegen RB Salzburg hinausgekommen und gewann nach einer schwachen ersten Hälfte mit 4:1 gegen Greuther Fürth in der Bundesliga.

"Bei Bayern musst du die Spiele immer gewinnen", sagte Flick über die aufgekommene Kritik an den Leistungen der Münchner, für die er noch bis Sommer 2021 an der Seitenlinie gestanden hatte.

Bislang hätte der FC Bayern eine starke Saison gespielt, erklärte der 56-Jährige: "Jetzt läuft es nicht ganz so optimal. Das hat man einfach mal." Am Samstag trifft der FCB dann im Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Das Rückspiel gegen Salzburg steigt am 8. März.

FC Bayern, News heute: US-Verband baggert an Malik Tillman

Die Nationalmannschaft der USA hofft offenbar auf eine Rückkehr des deutschen U21-Nationalspielers Malik Tillman. Das berichtet die tz am Mittwoch. Demnach soll der junge Mittelfeldspieler künftig eine Option für die US-Boys werden.

Bereits 2016 spielte Tillman - damals bereits Bayern-Talent - für die U15 der US-Boys, anschließend entschied er sich aber für die deutsche Juniorenmannschaft. Seitdem hat er bereits 19 U-Länderspiele auf dem Buckel.

Ein Wechsel wäre theoretisch möglich, da Tillman noch kein A-Länderspiel für Deutschland absolviert hat. Ob er aber überhaupt wechseln will, ist völlig offen. In dieser Saison kam der Bayern-Youngster bereits in sieben Spielen für die Bayern-Profis zum Einsatz.

FC Bayern, News heute: Musiala und Coman arbeiten am Comeback

Jamal Musiala und Kingsley Coman haben am trainingsfreien Dienstag ein individuelles Training an der Säbener Straße absolviert. Während die Kollegen den freien Tag genossen, absolvierte Musiala, der kürzlich erst von einer Corona-Infektion genesen ist, im Münchner Schneetreiben verschiedene Kraft- und Technikübungen.

Auch Coman absolvierte ein "intensives individuelles Training", gaben die Bayern bekannt. Der Franzose hatte nach zuletzt starkem Auftritt gegen Salzburg das Ligaspiel gegen Fürth aufgrund muskulärer Probleme verpasst.

Manuel Neuer (Knie-OP) und Leon Goretzka (Knieprobleme) setzten derweil ihr Aufbautraining fort und drehten einige Laufrunden.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien