FC Bayern heute, News und Gerüchte: Lewandowski solidarisiert sich mit der Ukraine

Der FC Bayern München heute am Samstag (26. Februar) vor dem Spiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern: Robert Lewandowski solidarisiert sich mit der Ukraine

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat sich in einem Statement mit den Menschen in der Ukraine solidarisiert. "Alles Schöne im Sport steht im Widerspruch zu dem, was Krieg bringt. Alle Menschen, die Freiheit und Frieden wertschätzen, müssen sich mit den Opfern der militärischen Aggression gegen die Ukraine solidarisieren", schrieb der Pole auf seinem Twitter-Account.

Gleichzeitig kündigte Lewandowski an, für das anstehende WM-Playoff-Spiel seiner polnischen Nationalmannschaft gegen Russland (24. März) "eine gemeinsame Position herauszuarbeiten. Als Kapitän der Nationalmannschaft werde ich das zusammen mit meinen Teamkollegen tun." Diese Position soll schließlich mit dem Präsidenten des polnischen Verbandes, Cezary Kulesza, abgestimmt werden.

In den frühen Morgenstunden des 24. Februar hatte die russische Armee mit der Invasion der Ukraine begonnen. Neben Lewandowski hatte auch der FC Bayern sein Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine bekundet.

FC Bayern, News: Das ist dran am Gerücht um Real-Star Asensio

Nach Informationen der spanischen Zeitung ABC zeigen der FC Bayern und Borussia Dortmund Interesse an Real Madrids Offensivspieler Marco Asensio. Das Blatt schreibt, die beiden Bundesligisten hätten ihm bereits Angebote unterbreitet. Nach Informationen von GOAL und SPOX trifft dies allerdings nicht zu.

Getty Images

Asensio steht bei Real noch bis 2023 unter Vertrag. Die Blancos wollen, so heißt es in dem Bericht, wissen, wie sich Asensio seine mittelfristige Zukunft vorstellt. Falls der 25-Jährige nicht verlängert, soll der Klub geneigt zu sein, ihn im Sommer zu verkaufen, um noch Ablöse zu kassieren.

Real habe demnach ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung samt eines Jahresgehalts von 4,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für vier Jahre hinterlegt. Die Asensio-Seite sei davon aber noch nicht begeistert.

FC Bayern heute: Ex-FCB-Star Ballack arbeitet nun als Spielerberater

Michael Ballack ist zurück im Fußball-Business. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft arbeitet nun als Spielerberater.

Getty

"Ich helfe jungen Spielern bei der Karriere-Planung. Es geht um die Jungs. Ich möchte ihnen meinen Erfahrungsschatz weitergeben", sagte Ballack der Bild.

Der 45-Jährige fungiert bereits - wie jetzt erst bekannt wurde - seit einiger Zeit als Geschäftsführer der "Lucky 13 GmbH". Die 13 ist eine Anspielung auf Ballacks frühere Rückennummer. "Wichtig ist mir dabei Seriösität und Diskretion", sagte der frühere Profi von Bayern München und des FC Chelsea.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live: Wer überträgt das Spiel?

Der FC Bayern München ist am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Es ist das Top-Spiel des 24. Spieltags, los geht es am Samstag um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und STREAM zeigt!

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien