FC Bayern: Real Madrid bringt sich bei Serge Gnabry wohl in Lauerstellung

Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Serge Gnabry vom FC Bayern geworfen. Wie Sport1 berichtet, gehören die Königlichen zum Kreis der Klubs, die die Situation des deutschen Nationalspielers bei den Münchnern genau beobachten.

Ein Transfer käme dabei offenbar erst im kommenden Jahr infrage. Dann liefe Gnabrys Vertrag nach aktuellem Stand aus und er könnte die Bayern – wie schon David Alaba im vergangenen Jahr – möglicherweise ablösefrei verlassen.

FC Bayern: Serge Gnabry peilt wohl höheres Gehalt an

Bereits seit mehreren Monaten befinden sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit Gnabry in Gesprächen über eine Verlängerung seines Arbeitspapiers, eine Einigung kam bisher jedoch noch nicht zustande. Ein Hindernis sollen laut Bericht die Gehaltsforderungen des 26-Jährigen sein.

So möchte Gnabry offenbar mit seinen Offensivkollegen Leroy Sane und Kingsley Coman gleichziehen, die beide mehr als 15 Millionen Euro im Jahr verdienen sollen. Zudem wolle Gnabry sportlich eine wichtigere Rolle einnehmen.

Im Sommer 2017 wechselte der gebürtige Stuttgarter für acht Millionen Euro von Werder Bremen in die bayrische Landeshauptstadt. In der laufenden Spielzeit kommt er auf zwölf Tore und neun Vorlagen in 31 Pflichtspielen.