FC Bayern heute, Gerücht: Ortega vor Wechsel von Bielefeld nach München

Stefan Ortega soll allem Anschein nach die neue Nummer zwei beim FC Bayern München werden. Das berichtet die Sport Bild. Zwar habe der Keeper von Arminia Bielefeld auch ein Vertragsangebot seines Klubs zur Verlängerung für vier Jahre vorliegen, seine Tendenz gehe aber klar zu einem ablösefreien Wechsel zu den Münchnern.

In der aktuellen Saison ist Sven Ulreich beim FCB der Vertreter von Manuel Neuer. Aktuell vertritt der Routinier den deutschen Nationalkeeper, der nach einer Knie-OP ausfällt. Ulreichs Vertrag in München läuft im Sommer aus.

Ebenfalls beim FC Bayern steht auch Keeper Alexander Nübel unter Vertrag, der allerdings für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen ist. Dem Bericht zufolge ist der FCB weiter von den Qualitäten Nübels überzeugt und möchte gerne, dass der ehemalige Schalker im Verein bleibt. Nübels Vertrag in München läuft noch bis 2025.

FC Bayern heute, Gerücht: Coman neu im FCB-Mannschaftsrat

Kingsley Coman gehört seit dieser Saison zum Mannschaftsrat des FC Bayern. Das berichtet die Sport Bild. Demnach übernahm der Franzose den Platz von David Alaba, der im Sommer ablösefrei zu Real Madrid gewechselt ist.

Neben Coman, der seinen Vertrag in München vor einigen Wochen verlängert hat, gehören auch noch Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich dem FCB-Mannschaftsrat an.

FC Bayern heute, Gerücht: Bayern bleibt bei Christensen dran

Die Verantwortungsträger des FC Bayern München bemühen sich offenbar weiterhin um eine Verpflichtung von Andreas Christensen. Für den Fall eines Scheiterns soll Gleison Bremer die erste Alternative als neuer Innenverteidiger sein.

In den kommenden Tagen sei einem Bericht von Sport1 zufolge eine Gesprächsrunde zwischen Vertretern des FC Bayern und Christensen vereinbart. Aktuell deutet aber alles auf einen Wechsel des 26-jährigen Dänen vom FC Chelsea zum FC Barcelona hin.

Wie die spanische Sport berichtet, hat er sogar schon eine mündliche Einigung mit den Katalanen erzielt. Sein Vertrag soll für vier Jahre gelten. Dem Vernehmen nach verlangt er eine Verdoppelung seines aktuell bei knapp fünf Millionen Euro liegenden Gehalts.

