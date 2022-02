Der FC Bayern München heute am Montag (28. Februar) nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern heute, Gerücht: Ersatzkeeper Christian Früchtl denkt an FCB-Abschied

Bayern Münchens Ersatztorhüter Christian Früchtl denkt offenbar an einen Abschied im Sommer. Der 22-Jährige ist hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich nur die Nummer drei beim FCB, außerdem ist noch Alexander Nübel von den Münchnern nach Monaco verliehen.

Nach Informationen von Sport1 planen der Klub und Früchtl Gespräche mit Interessenten, die den Keeper im Sommer verpflichten könnten. Früchtl möchte mehr Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln, um sich weiterzuentwickeln.

Für das Regionalliga-Team der Bayern kommt Früchtl in der aktuellen Saison erst auf zwei Einsätze.

FC Bayern heute, News: Magath sieht Problem für Salihamidzic

Bayern Münchens Ex-Trainer Felix Magah hat Uli Hoeneß als Problem für Sportvorstand Hasan Salihamidzic ausgemacht. "Er muss die Dinge zuvor mit Hoeneß besprechen, wenn es um Verträge wie bei Robert Lewandowski oder Manuel Neuer geht", sagte Magath bei Sky.

'Brazzo' habe "ein Problem damit, weil er nie alles alleine entscheiden kann", so der 68-Jährige.

Magaht übte Kritik an der "Unruhe" beim FCB und stellte fest, dass es aus seiner Sicht "keine klare Struktur" bei den Bayern gebe.

Die Hoeneß-Rolle mache es den anderen Verantwortlichen beim FC Bayern schwer: "Ein Mann hat den Verein über viele Jahrzehnte geführt und groß gemacht, daher wird er immer Ansprechpartner für viele im Klub sein. Deshalb bestimmt er auch nach seinem Abgang noch mit, was dort passiert, nur nicht mehr offiziell", sagte Magath.

FC Bayern heute, News: Trainer-Lob für Jamal Musiala

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist mit dem Auftritt von Jamal Musiala beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt sehr einverstanden gewesen. "Ich war sehr zufrieden, hätte ihm ein Tor gegönnt. Er war ballsicher und vor allem sehr fleißig", sagte Nagelsmann der Bild über den 19-Jährigen, der für Thomas Müller in die Startelf des FCB gerückt war.

Dem Bayern-Coach gefielen vor allem die Musiala-Entscheidungen und Fähigkeiten bei Gegnerdruck. "Er ist schwer zu greifen, er dreht sich wie so eine Schlange aus den Situationen raus und kriegt so immer wieder die Beine noch an den Ball", meinte Nagelsmann.

Ob sich Musiala mit seinem Auftritt einen Stammplatz erkämpfen konnte, wird sich zeigen, wenn Thomas Müller nach seiner Corona-Erkrankung wieder zur Verfügung steht.

FC Bayern News, heute: Lewandowski lässt mit Satz aufhorchen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht weiter von einem Verbleib von Top-Torjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern aus. Lewandowskis Reaktion lässt allerdings aufhorchen.

Auf die Frage, ob die Bayern möglicherweise im Sommer bei einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro Ablöse schwach werden würden, meinte Salihamidzic am Samstagabend bei Sky: "Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht in Frage."

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nur noch bis 2023. Die Bayern werden laut Salihamidzic "selbstverständlich alles dafür tun", Lewandowskis Vertrag zu verlängern.

"Ich höre das zum ersten Mal", sagte Lewandowski selbst nach dem 1:0-Sieg der Bayern bei Eintracht Frankfurt. "Ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Alter auch ganz ruhig bleiben muss. Für mich ist es wichtig, dass ich mich auf mein Spiel fokussiere."

