FC Bayern heute, Gerücht: Interesse an englischem Abwehrspieler?

Laut Sky Sports soll der FC Bayern an einer Verpflichtung von Rechtsverteidiger Djed Spence interessiert sein. Wie weiter berichtet wird, hat der Rekordmeister den 21-Jährigen bereits in einigen Spielen für Nottingham Forest beobachtet.

Mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen steht Spence offenbar bei drei weiteren Bundesligisten im Fokus. Zu den weiteren Interessenten sollen Tottenham Hotspur und der FC Arsenal gehören.

Nach Informationen von GOAL und SPOX gelten die Spurs als Favorit auf einen Transfer, bereits im Winter waren die Londoner an Spence dran.

Spence steht noch bis 2024 beim FC Middlesbrough unter Vertrag, in der laufenden Saison ist er an dessen Zweitliga-Rivalen Nottingham Forest verliehen. Als Ablöse soll Boro bis zu 18 Millionen Euro fordern. In 29 Ligaspielen hat Spence ein Tor und drei Assists zu verzeichnen.

FC Bayern heute, News: Bayern-Leihgabe Nübel verpasst Pokalfinale

Torwart Alexander Nübel hat mit AS Monaco das Finale um den französischen Pokal verpasst. Das Team aus dem Fürstentum verlor das Halbfinale beim FC Nantes mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nübel konnte keinen der Versuche vom Punkt entschärfen.

Nübel ist noch bis 2023 vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

FC Bayern heute, News: Neuer und Müller zurück im Training

Früher als erwartet sind Manuel Neuer und Thomas Müller wieder ins Training beim FC Bayern eingestiegen.

Müller absolvierte nach seiner zweiten Corona-Infektion erste Ballübungen, Neuer war sogar nach einer Operation am rechten Knie im spezifischen Torwart-Training mit Toni Tapalovic im Einsatz.

Möglicherweise können die beiden Nationalspieler am Samstag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen eingesetzt werden.

