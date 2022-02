FC Bayern heute, News und Gerüchte: Spekulationen um Chelsea-Juwel Armando Broja

Der FC Bayern München heute am Mittwoch (16. Februar), dem Tag des Champions-League-Spiels gegen RB Salzburg. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Chelseas Armado Broja ist ein Transferkandidat





Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Sturmtalent Armando Broja geworfen. Das schreibt der englische Express. Demnach hätten die Münchner bereits ihr Interesse an dem 20 Jahre alten Stürmer signalisiert, der aktuell vom FC Chelsea an den Premier-League-Rivalen FC Southampton ausgeliehen ist.

Broja ist ein wuchtiger Stoßstürmer und gilt als großes Talent. Er hat bereits zehn A-Länderspiele für Albanien absolviert und in dieser Saison im Dress der Saints gute Leistungen gezeigt. Nach 24 Pflichtspielen kommt er auf acht Tore und einen Assist.

Chelseas Leihgeschäft mit Southampton endet in diesem Sommer. Anschließend läuft sein Vertrag an der Stamford Bridge noch bis 2026. Laut Express will der Hasenhüttl-Klub Broja gerne noch halten und neben dem FC Bayern hätte auch Borussia Dortmund ein Auge auf den Angreifer geworfen.

FC Bayern, News: Säbener Straße bald Geschichte?

Der FC Bayern erwägt offenbar einen Umzug vom Trainingszentrum an der Säbener Straße. Wie die Sport Bild berichtet, erfülle das seit 1949 als Vereinsgelände fungierende Areal nicht mehr den aktuellen Anforderungen, im Rahmen des von Vorstandsboss Oliver Kahn initiierten Programms AHEAD soll auch das Thema Infrastruktur vorangetrieben werden. Das Gelände platze "aus allen Nähten".

Das Gelände befindet sich nicht weit vom Stadion des Stadtrivalen 1860 an der Grünwalder Straße entfernt, an die eigene Allianz Arena im Münchner Norden sind es hingegen 18 Kilometer. Zwar wurde die 800.000 Quadratmeter große Anlage immer wieder modernisiert, dennoch hätten die dort herrschenden Standards laut Sport Bild sogar so weit geführt, dass mögliche Neuzugänge nach der Besichtigung einen Wechsel zum FC Bayern nochmal neu überdacht haben.

Innerhalb der Chefetage herrsche die klare Meinung, dass in dieser Hinsicht Nachholbedarf herrsche, wie ein Blick auf die Möglichkeiten bei der Konkurrenz bei Manchester City oder dem FC Liverpool oder auch innerhalb der Bundesliga bei RB Leipzig zeige. Bezüglich der Ziele von AHEAD erklärte Kahn bereits: "Viele europäische Top-Klubs haben inzwischen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, und wir als FC Bayern müssen Wege finden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür benötigen wir neue Wachstumsimpulse." Ob Zimmer für die Spieler zwischen den Einheiten, Hallen mit Kunstrasenplätzen oder Reha-Zentren - es fehle an vielem.

Deshalb habe es Anfang des Monats eine Sitzung gegeben, um das weitere Vorgehen zu diskutieren. Der 2017 eröffnete und gut fünf Kilometer von der Arena entfernte Bayern-Campus scheide als Option höchstwahrscheinlich aus. Denn: Das Nachwuchsleistungszentrum, in dem auch die Frauenmannschaft beheimatet ist, darf für einen bestimmten Zeitraum wohl nur gemeinnützig verwendet werden, über zehn Jahre wird spekuliert. Geprüft werde nun, inwiefern weitere Umbaumaßnahmen an der Säbener Straße vorgenommen werden können. Das Erbbaurecht stehe hierbei verschiedenen Projekten im Weg, bereits vor über einem Jahr war angedacht, hinter den Trainingsplätzen ein neues Gebäude zu errichten.

FC Bayern, News: Agüero erklärt geplatzten FCB-Transfer

Sergio Agüero hat erklärt, warum im Jahr 2006 aus einem Transfer zum damals unter den Interessenten befindlichen FC Bayern München nichts wurde. Der frühere Weltklassestürmer sorgte seinerzeit mit gerade mal 17 Jahren bei seinem Heimatklub Independiente in Argentinien für Furore und im April 2006 titelte die argentinische Sportzeitung Ole bereits, Agüero werde zu Bayern wechseln.

Me contaron esa historia como fue . Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiante de la plata . Jugué horrible Justo y les encanto a José Sosa . Compraron a el . https://t.co/sEX5Dg8Ltp — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

"Bayern München kam, um mich bei einem Spiel gegen Estudiantes de la Plata zu sehen", schrieb der 33-Jährige, der seine Karriere im Dezember wegen Herzproblemen beenden musste, am Dienstag auf Twitter. Sonderlich überzeugen konnte Agüero in jenem Spiel dann jedoch nicht - im Gegenteil: "Ich spielte einfach schrecklich und sie waren von José Sosa begeistert. Sie kauften ihn."

