Der FC Bayern München heute am Sonntag (13. Februar). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern heute, News: Hamann kritisiert Upamecano nach 2:4 in Bochum

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach der 2:4-Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum Kritik an FCB-Verteidiger Dayot Upamecano geäußert.

"Ganz eklatant", sei die Leistung des Franzosen gewesen, so Hamann in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky. "Er hat sich wieder weit unter Wert verkauft." Upamecano machte in der ersten Halbzeit keine gute Figur und wurde zur Pause gewechselt.

Hamann stellte daher die Frage nach Bayerns Abwehrkonstellation nach Niklas Süles Abgang in Richtung Borussia Dortmund kommenden Sommer: "Ist Upamecano der Spieler, der dann mit Hernandez die Innenverteidigung bildet?"

FC Bayern, News: Nagelsmann erklärt Halbzeitansprache in Bochum

Trotz 1:4-Halbzeitrückstand verzichtete Trainer Julian Nagelsmann bei der Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum darauf, in der Kabine in der Pause laut zu werden.

"In der Halbzeit hat wohl jeder damit gerechnet, dass ich sehr laut werde. Ich habe aber umgestellt und Szenen gezeigt", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Wenn du in Bochum 1:4 hinten liegst, musst du als Trainer nicht reinbrüllen. Da muss jeder wissen, dass das zu wenig war. Jeder Spieler auf einem gewissen Niveau muss da sitzen und denken: Das war Grütze, was wir 45 Minuten gemacht haben."

Als despektierlich gegenüber Bochum will Nagelsmann seine Aussagen keinesfalls verstanden wissen: "Es wäre auch zu wenig, wenn wir gegen Real Madrid zur Pause 1:4 hinten liegen würden."

FC Bayern News: Stromausfall vor Spiel in Bochum

Im Stadion des VfL Bochum hat es kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München einen Stromausfall gegeben. Erst nach einer knappen halben Stunde, als das Spiel bereits lief, funktionierte wieder alles.

5': So, jetzt grad die Durchsage hier: Stromausfall im kompletten Bochumer Stadtteil Grumme. Alles platt, die Jungs aber nicht. Geht ab da unten auf dem Rasen! #meinVfL #BOCFCB (0:0) — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 12, 2022

Vor dem Anpfiff fehlte somit die bekannte VfL-Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer, die Aufstellungen konnten nicht verkündet werden und die Verkaufsstände für Essen, Getränke und Fan-Artikel mussten ihre Arbeit einstellen.

Schuld war nach Angaben des Vereins ein kompletter Stromausfall im Bochumer Stadtteil Grumme. Erst in der 18. Minute der Partie war der Normalzustand wieder hergestellt.

FC Bayern heute, News: Nagelsmann gibt Update zu Davies

Am Rande der 2:4 (1:4)-Niederlage des FC Bayern gegen den VfL Bochum hat sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann zur Verletzungs-Situation von Alphonso Davies (21) geäußert.

Davies leidet aktuell an einer Herzmuskelentzündung, die er sich im Zuge seiner Corona-Erkrankung Ende des vergangenen Jahres zugezogen hatte.

"Er befindet sich erfreulicherweise auf dem Weg der Besserung. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die gefährlichen Marker am Herzen haben sich nahezu verabschiedet", gab Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Bochum-Spiel aber Entwarnung.

FC Bayern heute: FCB kassiert heftige Klatsche in Bochum

Den Sturm auf Europas Thron ausgerufen, von Bochum vorgeführt: Serienmeister Bayern München hat vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League eine fast schon historische Bundesliga-Schmach erlitten. Der Tabellenführer unterlag am Ende einer turbulenten Woche bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4), Verfolger Borussia Dortmund kann am Sonntag auf sechs Punkte heranrücken.

Weltfußballer Robert Lewandowski (9.) brachte die Star-Auswahl von Julian Nagelsmann, die am Mittwoch in der Königsklasse bei Red Bull Salzburg gefordert ist, zwar in Führung. Doch unerschrockene Bochumer düpierten den Favoriten durch Tore von Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38./Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) vor der Pause. Lewandowski (75.) machte es wieder spannend.

HIER geht's zum kompletten Spielbericht!

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien