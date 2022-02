Der FC Bayern München heute am Montag (14. Februar). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern heute, News: Ex-FCB-Trainer Niko Kovac erklärt Auszeit vom Trainerjob

Der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac hat erklärt, warum er nach seiner Entlassung bei der AS Monaco zunächst bewusst eine Zeit lang nicht als Trainer arbeiten will.

"Es ist wirklich sehr intensiv, gerade wenn man jeden dritten Tag spielt, sehr viel reist und sich auch andere Spiele anschauen muss", sagte Kovac bei Bild Live. "Da habe ich mir gesagt, dass ich ein bisschen Freizeit brauche. Ich möchte all das, das ich zuletzt nicht machen konnte, jetzt machen."

Kovac, der Bayern von Sommer 2018 bis Herbst 2019 trainierte, war Anfang Januar nach eineinhalb Jahren in Monaco entlassen worden. Zuletzt sollen ihm Angebote aus der Bundesliga, aber auch von Vereinen aus dem Ausland sowie zwei Nationalmannschaften vorgelegen haben.

FC Bayern heute: Kimmich ein richtiger Sechser? Lehmann stellt Position infrage

Der frühere deutsche Nationaltorwart Jens Lehmann hat sich kritisch zur Position, die Joshua Kimmich beim FC Bayern im defensiven Mittelfeld einnimmt, geäußert.

"Er spielt als Sechser, aber ob das ein richtiger Sechser ist, ich weiß es nicht", sagte Lehmann bei Bild Live. Der 52-Jährige weiter: "Joshua Kimmich ist ein guter Spieler, der seine Stärken aber eher in der Offensive hat, nicht so in der Defensive. Ich kenne andere Sechser, die waren defensiver etwas bewusster."

FC Bayern News: Verlängert Nübel und wird weiter verliehen?

Der FC Bayern plant zwar offenbar nicht damit, Manuel Neuer und Alexander Nübel zeitgleich im Kader zu haben, will Letzterem aber wohl dennoch eine Vertragsverlängerung anbieten. Das berichtet der kicker.

Demnach soll Nübel über 2025 hinaus an den Rekordmeister gebunden werden, jedoch auch nach dem Ende seiner Leihe an die AS Monaco im Sommer 2023 weiter verliehen werden. Ein möglicher Abnehmer soll hier Tottenham sein.

Nach 2025 könnte Nübel dann tatsächlich die Nummer 1 bei Bayern werden, sollte Neuer seine Karriere dann beenden.

FC Bayern, News: Bochum-Trainer Reis scherzt über seine Torschützen gegen FCB

Nach dem denkwürdigen 4:2-Erfolg des VfL Bochum gegen den FC Bayern München ist Trainer Thomas Reis im Doppelpass von Sport1 zum Scherzen aufgelegt. Der 48-Jährige witzelte dabei über die Tor-Helden Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann.

"Gamboa schießt normalerweise nur einmal im Jahr ein Tor - wenn überhaupt. Und Gerrit Holtmann hat den rechten Fuß eigentlich nur zum Stehen", verriet Reis, als er in die Talksendung zugeschaltet wurde.

Gamboa ließ das runde Leder in der 40. Minute spektakulär von der rechten Seite kommend im langen Winkel einschlagen, Bayerns Torwart Sven Ulreich war machtlos - genauso wie bei dem sehenswerten Schlenzer von Holtmann nur vier Minuten später.

