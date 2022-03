Der FC Bayern München heute am Samstag (18. März). Alles rund um den Rekordmeister vor dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin gibt es hier.

FC Bayern, News: Nagelsmann spricht über Lewandowski-Poker

Julian Nagelsmann hat vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin über die Vertragssituation von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller gesprochen.

"Es wird oft so dargestellt, dass das so einfach ist. Aber in solchen Spielen dreht man oft mehrere Runden mit den Spielern, mit den Beratern. Das ist nicht mehr so wie früher, wo schnell unterschrieben wurde. Das sind oft längere Prozesse", warb Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz um Geduld bei der Verlängerung der 2023 auslaufenden Verträge von Lewandowski, Neuer und Müller.

@J__Nagelsmann zum kommenden #UCL-Gegner: "Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer und eine Mannschaft mit viel Erfahrung und einen klaren Plan. Sie spielen oft sehr ähnlich und sind in der Gruppenphase hinter Manchester Zweiter geworden."

Auf Nachfrage zu Lewandowski unterstrich Nagelsmann zudem den Wunsch, mit dem Polen weiterzumachen. "Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde, dass der Verein gerne mit Lewy verlängern würde. Das weiß er auch." Allerdings: "Letztlich ist es nicht wie bei Monopoly, dass du dir mal eben die Königsallee kaufen kannst."

FC Bayern, Gerücht: Auch Manchester United will Ryan Gravenberch

Zuletzt meldete der kicker, der FC Bayern bekäme im Werben um Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam Konkurrenz von Real Madrid. Nun scheint auch Manchester United ein Auge auf das Mittelfeldtalent geworfen zu haben.

Wie The Athletic schreibt, habe ManUnited den 19-Jährigen, dessen Vertrag bei Ajax 2023 endet, ebenfalls ins Visier genommen. Gleiches gilt bereits seit einiger Zeit für den FC Bayern.

Gravenberch selbst soll laut einer Meldung des Algemeen Dagblads von vor rund zwei Wochen ebenfalls einen Wechsel nach München anstreben. Ein Knackpunkt könnte die Ablöse sein: Ajax fordert 30 Millionen Euro Ablöse für sein Eigengewächs.

FC Bayern, Gerüchte: Hat FCB Haaland abgeschrieben?

Immer wieder wurde Erling Haaland in den vergangenen Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch aus einem Transfer nach München wird offenbar nichts.

Laut BBC wird der Norweger eine Entscheidung zwischen Real Madrid, Manchester City und dem FC Barcelona treffen - sollte er denn wechseln. Auch ein Verbleib beim BVB ist demnach weiterhin möglich.

Keiner der drei Klubs wisse, wie Haaland, dessen Entscheidung in den kommenden zehn Tagen fallen soll, entscheiden werde, so der Bericht weiter.

