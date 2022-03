FC Bayern heute, News und Gerüchte: Süle fällt mit Muskelfaserriss aus, Pavard fehlt wegen Corona

Der FC Bayern München heute am Freitag (18. März). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News - Niklas Süle fällt mit Muskelfaserriss vorerst aus

Der FC Bayern München muss für unbestimmte Zeit auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bestätigte, hat sich der Nationalspieler im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Süle falle damit "vorerst aus", heißt es in der Mitteilung.

Der 26-Jährige war zuletzt einer der stabilsten Spieler der Münchener und fiel neben starken Leistungen in der Defensive auch mit einem Tor beim 1:1 gegen Leverkusen Anfang März auf.

FC Bayern, News: Benjamin Pavard vom FC Bayern München fällt aus

Bayern München muss coronabedingt zumindest am Wochenende auf Benjamin Pavard verzichten. Den positiven Coronatest des französischen Weltmeisters gab der Rekordmeister am Donnerstagnachmittag bekannt. Pavard "befindet sich in häuslicher Isolation, es geht ihm gut", teilten die Bayern mit.

Verzichten müssen die Bayern, die am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf Union Berlin treffen, neben Pavard und Süle weiter auch auf Leon Goretzka, Alphonso Davies und Corentin Tolisso. Das Trio befindet sich aber schon wieder im Training.

FC Bayern, News: Wer überträgt die Champions-League-Viertelfinal-Auslosung?

Das Achtelfinale ist Geschichte, acht Teams stehen in der Champions League jetzt fest, die im Viertelfinale aufeinandertreffen werden. GOAL schaut sich die Auslosung am heutigen Freitag genauer an. Die Auslosung findet heute um 12 Uhr statt, Veranstaltungsort ist der UEFA-Hauptsitz in Nyon. Übrigens: Auch das Halbfinale wird bereits heute ausgelost! Es wir schon heute entschieden, welche Gewinner im Halbfinale aufeinandertreffen - es wird nach dem Viertelfinale also nicht noch eine Auslosung geben. Auch Lostöpfe gibt es keine, Mannschaften aus der gleichen Liga können also aufeinandertreffen.

Es ist keine Neuheit, dass die Auslosungen der UEFA durch Sky übertragen werden, auch heute ist der Streamingdienst am Start! Der Fernsehsender mit Sitz in Bayern überträgt die Ziehung im Fernsehen (Sky Sport News) und im LIVE-STREAM.

Außerdem zeigt / überträgt auch DAZN die CL-Auslosung heute live. Der Streamingdienst, der auch die allermeisten Spiele der Königsklasse live überträgt, geht um kurz vor 12 Uhr auf Sendung. Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das gibt es entweder im Monatsabo (29,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar) oder in zwei verschiedenen Jahresabo-Modellen (einmalige Vorauszahlung von 274,99 Euro oder zwölf monatliche Raten a 24,99 Euro).

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien