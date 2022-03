FC Bayern heute, News und Gerüchte: Konkurrenz bei Ortega, Davies und Goretzka vor Rückkehr

Der FC Bayern München heute am Montag (14. März). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Konkurrenz im Werben um Ortega

Der FC Bayern soll an Bielefelds Keeper Stefan Ortega interessiert sein - mehr noch: laut Bild soll ein Vertrag als künftige Nummer 2 hinter Manuel Neuer bereits ausgehandelt sein.

Doch entschieden ist offenbar noch nichts und nun soll auch ein weiterer Bundesligist ins Rennen eingestiegen sein. Der kicker berichtet nämlich, dass auch Bayer Leverkusen um Ortega werbe.

Für die Werkself spricht in jedem Fall, dass sie dem Arminia-Keeper eine bessere sportliche Perspektive bieten kann, denn der Vertrag von Stammtorhüter Lukas Hradecky läuft im Sommer 2023 aus - und dann könnte Ortega womöglich übernehmen.

In jedem Fall ist Ortega nach aktuellem Stand in diesem Sommer ablösefrei zu haben, sodass er sicherlich auch für andere Vereine interessant sein dürfte.

FC Bayern, News: Goretzka und Davies vor Rückkehr

Bayern München kann auf die Rückkehr von zwei Leistungsträgern hoffen. Nationalspieler Leon Goretzka, der seit Wochen wegen Problemen an der Patellasehne fehlt, soll laut Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Außenverteidiger Alphonso Davies hat seine Herzmuskelentzündung auskuriert.

Am Sonntag absolvierte der kanadische Nationalspieler erstmals nach fast zwei Monaten wieder eine Laufeinheit an der Säbener Straße.

"Es sieht gut aus bei ihm", hatte Nagelsmann am Samstag nach dem 1:1 (1:1) bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim gesagt: "Ich hoffe, dass er schnell wieder Fuß fasst. Aber er wird schon noch drei bis vier Wochen fehlen."

FC Bayern, News: Rettig über Lewy-Verlängerung - "So viele werden da nicht Schlange stehen"

Andreas Rettig, ehemaliger DFL-Boss und derzeit Geschäftsführer bei Drittligist Viktoria Köln, hat

. Dies begründete er mit dem Alter sowie der Vertragslaufzeit des Polen.

"Ich verstehe die Aufgeregtheit nicht bei 1,5 Jahren Vertrag", sagte Rettig im Sport1-Doppelpass. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es nachvollziehbar, "dass sie nicht über jedes Stöckchen springen. In Kenntnis der Rahmenbedingungen gehört es dazu, dass wir anfangen umzudenken und nicht beim ersten Wind das Geld mit der Schubkarre bringen."

Zudem hätten sich die Zeiten geändert, in denen zahlreiche internationale Rivalen mit Geld um sich werfen könnten, betonte Rettig und verwies unter anderem auf die Lage beim FC Chelsea, der derzeit aufgrund der Situation um Noch-Besitzer Roman Abramovich keine Transfers tätigen darf. "Ich sehe nicht, wo diese große Kaufkraft herkommen sollte."

Lewandowski werde bei Vertragsende 35 Jahre alt sein, "bei dem was er verdienen möchte, ist das sicherlich ein Paket. So viele werden da nicht Schlange stehen, auch wenn er der weltbeste Stürmer ist", erklärte Rettig weiter und lobte Lewandowski für seine Haltung bezüglich der russischen Invasion in der Ukraine.

Nachdem er zunächst klar Position ergriffen hatte ("Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert, und müssen die Ukraine unterstützen"), beendete er jüngst sein Sponsoring mit dem chinesischen Technikkonzern Huawei, das übereinstimmenden Medienberichten zufolge Russland dabei geholfen haben soll, sein Netzwerk gegen Cyberattacken zu sichern. "Große Klasse, was er da gemacht hat."

