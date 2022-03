Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern München tritt gegen Union Berlin an. Es ist das Top-Spiel des 27. Bundesliga-Spieltags, los geht es am Samstag um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Die Bayern streben ihrem zehnten Liga-Titel in Serie unaufhaltsam entgegen, auch wenn sie sich ab und zu Aussetzer wie das 2:4 in Bochum oder das 1:1 gegen Leverkusen leisteten.

Union ist eine der positiven Überraschungen der Saison. Die Köpenicker kämpfen erneut um die internationalen Plätze, auch wenn es seit Februar etwas bergab ging, weil die Ergebnisse nicht mehr passten. Auch ohne den nach Wolfsburg abgegebenen Torjäger Max Kruse schlägt sich Union gut. Die Last im Angriff übernimmt vor allem Taiwo Awoniyi, der regelmäßig trifft.

Im Hinspiel setzte sich der FCB an der Alten Försterei klar mit 5:2 durch. Wird das zweite Duell am Samstag eine ähnlich klare Sache oder kann Union den Favoriten ärgern? GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wer das Bundesliga-Spiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin live? Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Union Berlin Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag Datum Samstag | 19. März 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (5 Spiele in der Bundesliga) 3 Siege Bayern München 2 Unentschieden 0 Siege Union Berlin

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin LIVE im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen

Samstag, 18.30 Uhr: Das ist seit einigen Jahren der Termin, an dem das Top-Spiel des Bundesliga-Wochenendes ausgetragen wird. An diesem Spieltag ist diese Partie das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Union.

In den 90 Minuten werden die Köpenicker versuchen, eine Premiere zu schaffen. Denn bislang konnten sie noch keinen Sieg gegen die Münchner in der Bundesliga feiern. Fünf vergebliche Anläufe gab es - dabei sprang immerhin zweimal ein Unentschieden heraus.

Den nächsten Berliner Versuch gibt es am Samstag um 18.30 Uhr - aber wie und wo wird das Spiel gezeigt?

Fußball-Bundesliga live im TV? So wird FC Bayern München vs. Bayern München am Samstag gezeigt / übertragen

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es auf die Frage, ob das Spiel zwischen Bayern und Union live im Fernsehen gezeigt wird. Die gute Nachricht ist: Ja, das Duell wird live im Fernsehen übertragen!

Die schlechte Nachricht ist aber: Die Übertragung findet nicht im Free-TV statt!

Free-TV bedeutet kostenloses Fernsehen. Dazu zählen unter anderem die Sender Das Erste (ARD), ZDF, Sport1, Pro7, Eurosport, RTL - sie alle haben aber in dieser Saison keine Übertragungsrechte für die Bundesliga und zeigen deshalb das Spiel am Samstag nicht live!

Wer überträgt die Bundesliga? So seht ihr FC Bayern München vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM

Wenn das Spiel live im Fernsehen gezeigt wird, aber nicht im Free-TV, bleibt logischerweise nur eine Schlussfolgerung: Das Duell wird im Pay-TV übertragen. Und das ist richtig, denn seit einiger Zeit liegen die Bundesliga-Rechte zum größten Teil bei Sky und DAZN.

Das Spiel am Samstag wird dabei auf Sky übertragen. Der Grund ist einfach: Sky überträgt alle Bundesliga-Duelle, die an einem Samstag stattfinden, während DAZN die Partien, die freitags und sonntags ausgetragen werden, im Programm hat.

Sky zeigt die Bundesliga live: So seht Ihr FC Bayern München vs. Union Berlin

Wenn Ihr also Bayern vs. Union live sehen wollt, müsst Ihr Euch an Sky halten. Der Pay-TV-Sender ist nicht kostenlos, sondern Ihr müsst mindestens das Bundesliga-Paket buchen, um Euch die Übertragung zu sichern.

Damit bekommt Ihr nicht nur das Top-Spiel des Samstags und die anderen Partien vom Tage nach Hause geliefert, sondern auch alle Duelle aus der 2. Bundesliga.

Falls Ihr außerdem noch an weiterem Sport wie Fußball aus dem DFB-Pokal und der Premier League, der Formel 1, Tennis oder Eishockey aus der NHL interessiert seid, dann benötigt Ihr das Sport-Paket. Alle Informationen zu den Paketen findet ihr hier.

Der FC Bayern tritt gegen Union an: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag live

Bayern München empfängt Union Berlin: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Damit ist klar, wie die Bundesliga mit dem Spiel Bayern vs. Union auf Euer TV-Gerät kommt. Aber nicht jeder hat mehr einen Fernseher zuhause stehen. Stattdessen informieren sich immer mehr Leute online, was gerade in der Welt des Sports los ist. Und wenn es eine LIVE-Übertragung gibt, dann findet die mittlerweile auch immer online statt.

Per LIVE-STREAM zeigen die Sender Ihr Angebot - und das ist bei Sky nicht anders. Gleich zwei Plattformen hat der Sender, um sein Programm auszustrahlen und dabei die Wünsche der zahlenden Kunden zu erfüllen. Sie heißen Sky Go und Sky Ticket. Wir zeigen Euch, wie das funktioniert und wo die Unterschiede liegen!

Wer zeigt FC Bayern München vs. Union Berlin im Internet? Sky Go überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM!

Als Erstes schauen wir auf Sky Go! Diese Plattform ist für alle gedacht, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben, jedoch nicht zuhause vor dem Fernseher sein können, um das Spiel zwischen Bayern und Union zu sehen.

Sky Go überträgt das komplette Sky-Programm, das man auch im Fernsehen live sehen kann! Also: Falls Ihr beispielsweise gerade unterwegs seid, aber eine Internetflat, eure Anmeldedaten von Sky Go und die kostenlose SkyGo-App habt, dann könnt Ihr loslegen! Dann gibt es Bayern vs. Union für Euch im LIVE-STREAM auf das passende Endgerät.

FC Bayern gegen Union mit Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Ihr habt noch kein Paket gebucht und habt auch nicht vor, Unmengen an Geld für viele Monate oder Jahre auszugeben? Dann kommen wir zur Alternative, mit welcher ihr das Buchen eines Pakets umgehen könnt: das Sky Ticket ist die Lösung für all die, die noch kein Sky-Abo abgeschlossen haben und sich nicht lange an den Pay-TV-Sender binden möchten.

Denn mit Sky Ticket seid Ihr wesentlich flexibler, da Ihr beispielsweise auch ein Monatsabo abschließen und dann sofort wieder kündigen könnt. Eine zweijährige Laufzeit als Voraussetzung, so wie es sie früher gab, ist hier Geschichte. Hier könnt Ihr Euch bei Sky Ticket anmelden!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag LIVE

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und STREAM? So wird am Samstag FC Bayern München vs. Union Berlin übertragen

TV Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube