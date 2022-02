Bayern-Wunschspieler Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam: Der neue Pogba

Der FC Bayern München hat nach Informationen von GOAL und SPOX großes Interesse an einer Verpflichtung von Ajax Amsterdams Ryan Gravenberch. Auch das Talent soll laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad einen Wechsel an die Isar anstreben. GOAL und SPOX werfen einen Blick auf Gravenberchs Leistungen, seinen Spielstil und nennen Stärken und Schwächen des 19-Jährigen.

Ryan Gravenberch: sein Werdegang

In der Altersklasse bis 20 Jahre gehört der 1,90-Meter-Hüne zu den zehn wertvollsten Mittelfeldspielern weltweit. Gravenberch machte schon extrem früh auf sich aufmerksam. Im Juni 2018 zeichnete ihn Ajax mit der "Abdelhak-Nouri-Trophäe" als besten Spieler des eigenen Nachwuchses aus.

Damit trat der zentrale Mittelfeldspieler in die großen Fußstapfen früherer Ajax-Stars wie Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Christian Eriksen oder Matthijs de Ligt. Nur drei Monate später gab er nach seiner Einwechslung gegen die PSV Eindhoven am 23. September 2018 sein Profidebüt. Mit nur 16 Jahren und 130 Tagen löste er Clarence Seedorf als jüngsten Debütanten in der Eredivisie ab.

Und Gravenberch setzte sogar noch einen drauf. Drei Tage später stand er im Pokal gegen Te Werve erstmals in der Startelf, schoss acht Minuten vor Schluss seinen ersten Treffer für die Profis. Dadurch wurde er zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte.

In der laufenden Spielzeit gehört der Youngster zum Stammpersonal von Ajax-Coach Erik ten Hag und bestritt bis dato insgesamt 30 Partien (ein Tor/vier Assists).

Ryan Gravenberch: sein Spielstil

Groß, athletisch, dazu technisch begabt. Viele Experten sehen in Gravenberch schon den neuen Paul Pogba. GOAL und SPOX sprachen dazu mit Marco van Hoogdalem. Der Ex-Schalker kennt sich im niederländischen Jugendbereich gut aus, ist seit 2021 Co-Trainer der U21 von Roda Kerkrade.

"Er kann sehr weit kommen. Der Vergleich ist nicht schlecht. Pogba war in jungen Jahren sehr athletisch, war ständig zwischen den Strafräumen unterwegs", sagt van Hoogdalem. "Auch Gravenberch ist unglaublich stark, zieht gerne zum Tor".

Ryan Gravenberch: seine Stärken

Der Niederländer gilt dank seiner Physis als guter Balleroberer, der gleichzeitig aber auch etwas mit dem Ball anzufangen weiß.

"Er ist technisch gut, spielte Pässe oft direkt und braucht für die Ballannahme und Ballmitnahme nur zwei Kontakte. Dazu hat er einen guten Überblick. Wenn er jetzt schon so gut ist, wird man in Zukunft viel Spaß mit ihm haben", sagt van Hoogdalem.

Ein Komplettpaket, das schwierig zu verteidigen ist. Van Hoogdalem erinnert sich an ein Spiel mit der U19 gegen Gravenberch: "Er hat sich bei den Profis natürlich nochmal entwickelt, aber man hat schon damals gesehen, dass er etwas kann. Wir hatten unglaubliche Schwierigkeiten, ihn zu verteidigen. Er hat das Spiel super gelesen. Einen Mann auf ihn anzusetzen, war eigentlich zu wenig, aber du kannst auch nicht zwei Spieler auf ihn ansetzen, weil ja dann wieder woanders Lücken entstehen."

Gravenberch sei einfach nicht zu packen und immer handlungsschneller als der Gegner gewesen. Sich aus Drucksituation zu lösen und nach vorne aufzudrehen gehöre mit zu den Stärken von ihm.

Van Hoogdalem: "Er hat einen guten ersten Kontakt und ein gutes Positionsspiel. Er wusste genau, wann und wo der Gegner kommt, so dass er den Ball schnell spielen konnte und wieder weg war." Die Folge: Frust! Van Hoogdalem lacht: "Wenn man da einmal hinterherläuft, geht das vielleicht, aber wenn man das dann zehnmal in einer Halbzeit machen muss, denkt man sich als Spieler auch: 'Okay, das wird heute ein schwieriger Nachmittag!'"

Ryan Gravenberch: seine Schwächen

Spricht man mit Insidern aus den Niederlanden, sehen viele vor allem noch im mentalen Bereich Entwicklungspotential. Liegt Ajax hoch in Führung, neige Gravenberch dazu, etwas nachlässig und nicht mehr ganz so konzentriert zu spielen.

"Das hat Trainer Erik Ten Hag zuletzt richtig geärgert," sagt ein Insider gegenüber GOAL und SPOX. Van Hoogdalem schlägt in eine ähnliche Kerbe, verweist dabei aber auch auf das Alter Gravenberchs: "Er könnte noch konstanter werden, aber in seinem Alter sind Schwankungen normal. Da hat man immer mal Höhen und Tiefen. Das abzulegen kommt mit der Erfahrung."

Gut möglich, dass Gravenberch seine Entwicklung künftig beim FC Bayern vorantreiben traf. Dass er es beim Rekordmeister packen kann, daran hat der Ex-Schalker keine Zweifel: "Er spielt bei Ajax ja schon jetzt ordentlich bis sehr gut. Ich traue ihm diese Herausforderung auf jeden Fall zu."