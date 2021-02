Bayern München heute: Klopp buhlt um Wunschspieler, FCB entging wohl Image-Schaden - alle News und Gerüchte

Mehmet Scholl äußert sich zu Flick als möglichem Bundestrainer. "Alle lechzen" laut Flick nach Fan-Rückkehr. Alle News zu Bayern München heute.

Klub-WM: FC Bayern zieht durch Lewandowskis Doppelpack ins Finale ein

Angeführt vom hellwachen Doppelpacker Robert Lewandowski hat Bayern München dem ermüdenden Anreise-Chaos getrotzt und greift bei der Klub-WM in Katar nach dem erträumten sechsten Titel. Der Weltfußballer brachte den klar überlegenen deutschen Rekordmeister mit seinen Treffern (17., 86.) beim 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen den ägyptischen Spitzenklub Al Ahly SC auf Siegkurs.

Im Endspiel am Donnerstag trifft die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auf UANL Tigres aus Mexiko, das überraschend den brasilianischen Vertreter Palmeiras ausgeschaltet hatte (1:0). Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt. Hier geht´s zum Spielbericht!

Bayern München - News und Gerüchte: Bierhoff über Gespräch mit Jamal Musiala

Bundestrainer Joachim Löw darf bei Bayern Münchens Ausnahmetalent Jamal Musiala auf eine Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft hoffen. "Wir hatten ein sehr gutes und offenes Gespräch", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei Bild live, "jetzt warten wir mal ab, wie der Junge aus dem Herzen heraus entscheidet, für welches Land er spielt."

Der englische U21-Nationalspieler wäre auch für die Three Lions spielberechtigt. "Wir haben ihm klar gezeigt, was wir von ihm halten und dass wir davon überzeugt sind, dass er Nationalspieler werden kann und wird, aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung", sagte Bierhoff über Musiala.

Löw hatte zuletzt angekündigt, den 17-Jährigen für den Start in die WM-Qualifikation im März nominieren zu wollen. "Für uns ist das enorm wichtig, wir haben im Nachwuchs das ein oder andere Problem und müssen um Spieler kämpfen", sagte Bierhoff. Musiala sei "ein Ausnahmespieler. Er hat seine Qualität schon angedeutet und wird seinen Weg wie Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, d.Red.) gehen, wenn er kontinuierlich spielt."

Liverpool macht FC Bayern wohl Konkurrenz im Werben um Wunschspieler Dayot Upamecano

Der FC Bayern bekommt im Werben um Wunschspieler Dayot Upamecano von RB Leipzig offenbar weiter hochkarätige Konkurrenz. Laut der Bild mischt neben Chelsea nun nämlich auch Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool im Poker mit.

Die Münchner bestätigten das Interesse am französischen Innenverteidiger bereits öffentlich, auch ein Treffen mit seinen Beratern hat es gegeben.

Upamecano kann Leipzig im Sommer via Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro verlassen. Neben Chelsea hofft nun auch Liverpool auf eine Verpflichtung. Die Reds verstärkten sich erst im Winter aufgrund von Verletzungsproblemen in der Defensive auf Leihbasis mit dem Schalker Ozan Kabak.

Der Türke könnte zwar im Sommer für eine Summe von 30 Millionen Euro fest verpflichtet werden, doch laut dem Bild-Bericht will Klopp lieber 12,5 Millionen Euro drauflegen, um Upamecano zu holen.

Mehmet Scholl: "Flick ist ein Geschenk für Bayern"

Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl hat sich in die Diskussion um eine mögliche Nachfolge von Bundestrainer Jogi Löw eingemischt. Hansi Flick hält der 50-Jährige für einen geeigneten Nachfolger, glaubt aber nicht an einen Abschied des Triple-Siegers von Bayern Müchen. "Ich glaube, er wird irgendwann ein Angebot von Bayern bekommen, nach dem er ein zweites Konto aufmachen muss bei der Bank, weil das eine voll ist", sagte Scholl bei Bild live .

Für Scholl gibt es keinen Zweifel daran, dass Flick seinen Vertrag mit den Münchern in näherer Zukunft verlängern wird. "Hansi Flick ist ein Geschenk für den FC Bayern. Eigentlich für jede Mannschaft, für jeden Verein", so Scholl.

Nach dem Ende von Flicks Zeit als Bayern-Trainer könne sich Scholl den Erfolgs-Coach aber als Chef-Trainer bei der Nationalmannschaft vorstellen. Der DFB sei jedoch "ein ganz spezieller Verein und ich verstehe jetzt immer mehr, warum die Bayern-Granden, warum Rummenigge, Hoeneß immer wieder mit dem DFB anecken. Das hat diverse Gründe."

FC Bayern München plante angeblich Partnerschaft mit Wirecard

Der FC Bayern ist offenbar einem Image-Desaster entgangen. Im Sommer soll der deutsche Rekordmeister eine für drei Jahre gültige Sponsoring-Partnerschaft mit dem mittlerweile insolvten und in Verruf geratenen Dax-Konzern "Wirecard" geplant haben.

Das berichten WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung. Demnach wollte sich der FCB ab Juli 2020 sieben Millionen Euro von Wirecard zahlen lassen.

Im Gegenzug, so heißt es in internen Unterlagen, zielte der in Aschheim bei München ansässige Finanzkonzern darauf ab, "fachliche Expertise", "Kontakte" und "Know-How" mit der FCB AG partnerschaftlich zu bündeln, um bei den Fußballfans den digitalen und mobilen Zahlungsverkehr voranzutreiben.

FC Bayern - Hansi Flick: "Alle lechzen" nach Fan-Rückkehr

Hansi Flick musste etwas lauter rufen als zuletzt gewohnt, aber das tat er äußerst gerne. "Es ist schön, dass man ein bisschen mehr Stimmung hat, ich habe ein bisschen mehr Stimme gebraucht, um gehört zu werden. Das war ein schöner Anfang", sagte der Trainer von Bayern München nach dem 2:0 (1:0) im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly SC vor angeblich 12.000 Fans in Katar.

"Wir hoffen alle, dass wir auch irgendwann in Deutschland wieder mit Zuschauern spielen können", betonte Flick: "Wir lechzen alle danach. Die Fans, die Spieler, die Trainer, der komplette Verein. Es wäre eine schöne Sache, wenn es möglichst schnell wieder so weit wäre."

Der Weltverband FIFA hat die Stadien bei der Kontinente-Meisterschaft im Wüstenstaat unter strengen Auflagen für 30 Prozent der maximal möglichen Fassungsvermögen geöffnet. Für die Bayern war das Halbfinale im für die WM 2022 neu erbauten Ahmed Bin Ali Stadion in Al Rayyan bei Doha das erste Spiel vor Fans seit dem europäischen Supercup gegen den FC Sevilla Ende September in Budapest (2:1 n.V.). "Wenn man sich umschaut: Es ist eine komische Situation, ein bisschen anders als es gewohnt war", sagte Thomas Müller.

