FC Barcelona muss Lionel Messi noch bis 2025 bezahlen

Lionel Messi ist zwar längst kein Spieler des FC Barcelona mehr. Geld von den Katalanen erhält er aber weiterhin.

WAS IST PASSIERT? Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat bestätigt, dass der spanische Meister noch bis 2025 Zahlungen an seinen früheren Superstar Lionel Messi entrichten muss.

WAS WURDE GESAGT? "Was ihm geschuldet wird, ist die Stundung der Lohnsumme, die mit dem vorherigen Vorstand vereinbart wurde und die zu ausstehenden Zahlungen bis 2025 führt", sagte Laporta gegenüber La Vanguardia. "Er wird sehr gewissenhaft bezahlt."

Man habe eine Vereinbarung mit LaLiga getroffen, dass "wir einen Teil der Mittel, die wir haben, für Messi aufwenden würden", erklärte Laporta.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Zahlungen entstehen also vermutlich aus Messis letztem Barça-Vertrag, der im Sommer 2021 geendet hatte. Laporta hatte diesen Kontrakt noch nicht abgeschlossen, da er erst im März 2021 ein zweites Mal Präsident des Klubs wurde. Vielmehr geht Messis letzte Arbeitspapier in Barcelona auf die Zeit von Laportas Vorgänger Josep Maria Bartomeu zurück.

Messi hatte Barça 2021 nach insgesamt 21 Jahren im Verein ablösefrei in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Nach zwei Jahren dort wechselt der 36-jährige Argentinier nun zu Inter Miami in die MLS, eine angestrebte Rückkehr ins Camp Nou kam nicht zustande.

Laporta nimmt Messi dessen Absage jedoch nicht übel. Jorge Messi, der Vater des Weltmeisters, habe ihm mitgeteilt, "dass Leo ein sehr schwieriges Jahr in Paris hinter sich habe und dass er weniger Druck haben wolle. Bei uns hätte er weiterhin unter Druck gestanden und ich habe seine Entscheidung verstanden", so Laporta.

