Lionel Messi könnte trotz Absage ein Abschiedsspiel beim FC Barcelona bekommen

Messis legendäre Beziehung zum FC Barcelona und dem Camp Nou könnte noch ein emotionales Schlusskapitel erhalten, wenn man Präsident Laporta glaubt.

WAS IST PASSIERT? Trotz eines komplizierten Sommers, in dem eine Traum-Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona auch angesichts kritischer Töne von beiden Seiten nicht realisiert wurde, könnte der Argentinier immer noch die Chance erhalten, sich von seinem früheren Zuhause angemessen zu verabschieden. Das Anzeichen, dass sich die Beziehungen zwischen Spieler und Ex-Klub wieder verbessern könnten, gab es, als Barça-Präsident Joan Laporta nun mit TV3 sprach und die Idee in den Raum stellte, dass Messi ein Abschiedsspiel bekommen könnte, wenn die Renovierung des Camp Nou beendet ist.

WAS WURDE GESAGT? Laporta verriet, dass er mit den Messi-Vertretern über die Möglichkeit eines Abschiedsspiels gesprochen habe: “Ich stimme ihnen zu, dass es eine Ehrung geben sollte. Die Eröffnung des Spotify Camp Nou wäre dafür ein exzellentes Datum.”

Laporta fuhr fort: “Messi wollte zu Barça zurückkehren. Er hatte eine schwere Zeit in Paris. Sein Vater sagte mir, dass er aber diesen Druck nicht mehr wollte. Wir, die Barça-Fans, respektieren das. Möge er seine Sache ordentlich machen in Miami.”

WAS IST DER HINTERGRUND? Barcelona wird seine Heimspiele in der kommenden Saison um Estadi Olimpic Lluis Companys, dem Olympiastadion von 1992, austragen, während das Camp Nou renoviert wird. Eine Rückkehr in ein volles Camp Nou könnte für die Fans und den Spieler eine Art Abschluss bedeuten. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Messi in seinen letzten 15 Monaten beim Klub vor leeren Rängen gespielt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Kings League

Getty/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Das Debüt des Weltmeisters für Inter Miami ist für den 21. Juli in einem Spiel gegen Cruz Azul aus Mexiko im neu gegründeten Leagues Cup geplant.