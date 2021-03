FC Barcelona: Neuer Barca-Präsident Joan Laporta hofft auf Verbleib von Lionel Messi

Joan Laporta hofft nach seiner Wahl zum Präsidenten des FC Barcelona auf einen Verbleib von Superstar Lionel Messi .

"Leo ist der beste Spieler der Welt. Dass er mit seinem Sohn zur Wahl gekommen ist, ist für mich ein positives Zeichen. Leo liebt Barcelona, und er weiß, dass wir eine große Familie sind. Hoffentlich hilft uns das, ihn davon zu überzeugen, dass er bleibt", sagte Laporta nach seinem Erfolg.

Am Sonntagmittag hatte der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi seinen Wahlzettel in Begleitung seines Sohnes Thiago abgegeben. Wie Messi schritten auch dessen Mitspieler Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto und Riqui Puig sowie der frühere Barca-Coach Luis Enrique zur Wahlurne.

🎙 Joan Laporta: "The fact that the best player in the world came to vote today, along with his son, is proof that Leo #Messi loves Barça." pic.twitter.com/plnEpSAlfu