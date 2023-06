Darum wechselt Lionel Messi nicht zum FC Barcelona zurück

Lionel Messi überrascht mit seiner Entscheidung, künftig in den USA zu kicken. Warum ist er nicht zu seinem Ex-Klub nach Barcelona gegangen?

Lionel Messi verlässt am Saisonende seinen Klub PSG und schließt sich dann Inter Miami an. Das gab der argentinische Weltmeister am Mittwoch offiziell bekannt. Mit seinem Wechsel überraschte Messi viele Experten, denn bis zuletzt galten eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Barcelona und ein lukrativer Wechsel zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien als die wahrscheinlicheren Optionen für ihn.

Nun aber zieht es Messi in die MLS - und vor allem in Barcelona und bei den Fans der Katalanen fragt man sich, warum es mit der emotionalen Heimkehr des vor zwei Jahren verlorenen Sohnes nicht geklappt hat. Messi selbst beantwortete diese Frage im Interview mit der spanischen Zeitung Mundo Deportivo.

Lionel Messi: Die Stationen seiner Karriere

bis 2021 FC Barcelona 2021 - 2023 Paris Saint-Germain ab 2023 Inter Miami

Lionel Messi: Darum ging er nicht zu Al-Hilal

Lionel Messi hätte auch die Möglichkeit gehabt, genau wie Cristiano Ronaldo zu Jahresbeginn, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Der Top-Klub Al-Hilal lockte den 35-Jährigen angeblich mit einem Jahresgehalt in Höhe von 200 Millionen Euro - doch Messi entschied sich nun dagegen.

"Wäre es mir nur um das Geld gegangen, wäre ich nach Saudi-Arabien oder woanders hin gegangen. Dort hätte ich eine Menge Geld verdienen können. Aber die Wahrheit ist, dass ich mich anders entschieden habe und nicht dem Geld nachgelaufen bin", sagte Messi der Mundo Deportivo.

Lionel Messi: Darum ging er nicht zum FC Barcelona

Das Geld spielte auch bei seiner Entscheidung gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona eine große Rolle, wie Messi selbst bestätigte. Der Argentinier wäre zu finanziellen Zugeständnissen durchaus bereit gewesen, um seine Rückkehr zu ermöglichen, aber die komplizierte Gesamtlage bei den weiterhin finanziell arg gebeutelten Katalanen ließ aus seiner Sicht einen Transfer nicht zu.

Getty Images

2021 hatte Messi Barça verlassen, da sich der Klub mit ihm nicht auf eine Verlängerung seines Vertrags hatte einigen können. Aufgrund der rigorosen Vorgaben der spanischen Liga müssen die Katalanen die Gehälter ihrer Spieler drastisch zusammenstreichen und können auf dem Transfermarkt nicht so viel Geld ausgeben, wie sie eigentlich möchten.

"Mit Barça haben wir nie über einen Vertrag gesprochen", gestand Messi nun. Denn es reichte ihm schon das, was er als Andeutungen aus dem Klub vernommen hatte - und was nun zu seiner Entscheidung gegen den Barça-Wechsel führte.

"Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder Spielergehälter senken müssen. Und die Wahrheit ist, dass ich das nicht durchmachen wollte. Ich wollte nicht schuld daran sein", sagte Messi im Interview. Ihm ging es also vor allem darum, dass andere Spieler und der Verein als solcher nicht unter seiner Rückkehr leiden sollten.

Außerdem deutete er mit seiner Aussage an, dass ihm auch die Vorstellung, eine exorbitante Verantwortung aufgebürdet zu bekommen, nicht gefiel. Deshalb entschied sich Messi am Ende gegen den FC Barcelona - und für Inter Miami.