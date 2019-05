Coutinho, Umtiti und Co.: Zehn Spieler angeblich beim FC Barcelona vor dem Aus

Nach dem Champions-League-Aus Barcelonas planen die Verantwortlichen angeblich bereits für die nächste Saison. Bis zu zehn Spieler könnten gehen.

Beim bahnt sich in diesem Sommer ein großer Umbruch an. Wie die AS berichtet, könnten zehn Spieler den Verein in der nächsten Transferphase verlassen. Am Dienstag erst verpasste Barcelona den Einzug ins Champions-League-Halbfinale, nachdem man mit 0:4 gegen den FC Liverpool (3:0 im Hinspiel) verlor.

Weltmeister Samuel Umtiti soll unter anderem bei einem passenden Angebot verkauft werden. Der Franzose bekommt nicht mehr die Spielzeit, die einen Transfer ausschließen würde. Aktuell kommt er nicht an Gerard Pique und Landsmann Clement Lenglet in der Innenverteidigung vorbei, außerdem steht seit Wochen ein Transfer von -Juwel Matthijs de Ligt im Raum. Juventus Turin soll an einer Verpflichtung von Umtiti interessiert sein.

FC Barcelona: Coutinho soll gehen, Griezmann soll kommen

Auch Philippe Coutinho und Ivan Rakitic sollen für viel Geld abgegeben werden. Nach seinem Wechsel von Liverpool in die spanische Liga konnte Coutinho nie wirklich Fuß fassen, außerdem plant Trainer Ernesto Valverde wohl langfristig mit Ousmane Dembele und Lionel Messi auf den Flügeln. Dazu kommt noch die anstehende Verpflichtung von Atletico-Stürmer Antoine Griezmann.

Rakitic könnte in Zukunft bei einem Verbleib ebenfalls immer weniger Spielzeit bekommen, da man von Ajax bereits Mittelfeldtalent Frenkie de Jong verpflichtete (70 Millionen Euro Ablöse). Zuvor wurde vonseiten der Barca-Verantwortlichen behauptet, dass sowohl der Ex-Schalker Rakitic als auch Umtiti nicht zum Verkauf stehen.

Eine weitere Möglichkeit, um im Sommer an Geld zu kommen, stellt für den FC Barcelona Malcom dar. Der 22-jährige Flügelspieler wurde vor der Saison für 41 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Seine Leistungen rechtfertigten den Preis bisher allerdings nicht, weshalb er bei einem entsprechenden Angebot dem Bericht zufolge ein Verkaufskandidat ist.

Neben den auslaufenden Leihen von Kevin-Prince Boateng (Sassuolo) und Jeison Murillo (Valencia) könnten außerdem Thiago-Bruder Rafinha Alcantara und Thomas Vermeulen mangels Einsatzzeiten die Katalanen verlassen. Ersatz-Torwart Jasper Cillessen äußerte zudem seinen Wechselwunsch öffentlich. Innenverteidiger Jean-Clair Todibo dürfte den spanischen Meister dem Bericht zufolge auf Leihbasis oder per Kauf mit Rückholrecht verlassen.